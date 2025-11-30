باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - با نزدیک شدن به پایان دوره آنتونیو گوترش در سال ۲۰۲۶، فرآیند انتخاب دبیرکل جدید سازمان ملل متحد وارد مرحله عملیاتی شده است. در این میان، رافائل گروسی، رئیس کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به عنوان نخستین نامزد رسمی معرفی شده است.

گروسی که اصالتاً اهل آرژانتین است، در دوران ریاست خود بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رویکردی عملگرایانه و فنی در پیش گرفته است. وی اخیراً در اظهارنظری تأکید کرده که سازمان ملل باید «قدرت دیپلماسی فعال» خود را بازیابد و نقش محوری در حل بحران‌های بین‌المللی ایفا کند.

این چهره بین‌المللی در محافل سیاسی با واکنش‌های متفاوتی رو‌به‌رو شده است. در حالی که مقامات رژیم صهیونیستی از مواضع سخت‌گیرانه وی در قبال برنامه هسته‌ای ایران استقبال کرده‌اند، این رویکرد با انتقادات قابل توجهی از سوی جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، از نامزدی گروسی حمایت کرده است.

در زمینه انتخاب دبیرکل جدید، موضع ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار است. تجربه نشان داده که بدون حمایت واشنگتن، شانس هر نامزدی به طور محسوسی کاهش می‌یابد.

در میان دیگر چهره‌های مطرح برای این مسئولیت می‌توان به میشل باشله، رئیس‌جمهور پیشین شیلی و کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرد که رویکردی منتقدانه نسبت به سیاست‌های رژیم صهیونیستی دارد. همچنین ربکا گرینسپن، دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل از کاستاریکا، که گرایشات میانه‌رویی دارد، در فهرست احتمالی نامزد‌ها قرار دارد.

دیپلمات‌های بین‌المللی از نامهای دیگری همچون سوزانا مالکورا، آلیسیا برسنا، آدری آزولای، جاسیندا آردرن، امینه محمد، میا موتلی و آخیم اشتاینر نیز به عنوان گزینه‌های بالقوه یاد می‌کنند که ممکن است در مراحل بعدی رقابت حضور یابند.

در همین حال، دنی دانون، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، با انتقاد از دوران ریاست گوترش، اعلام کرده که این نهاد بین‌المللی به «رهبری جدیدی نیاز دارد که حقیقت را فدای مصلحت‌اندیشی نکند و در برابر تروریسم و یهودستیزی بایستد.» این اظهارات نشان می‌دهد که تل‌آویو در انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل فعالانه عمل خواهد کرد.

منبع: وای نت