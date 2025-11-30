با نزدیک شدن به پایان دوره آنتونیو گوترش در سال ۲۰۲۶، رافائل گروسی، رئیس کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به عنوان گزینه مورد حمایت اسرائیل برای دبیرکلی سازمان ملل متحد معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - با نزدیک شدن به پایان دوره آنتونیو گوترش در سال ۲۰۲۶، فرآیند انتخاب دبیرکل جدید سازمان ملل متحد وارد مرحله عملیاتی شده است. در این میان، رافائل گروسی، رئیس کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به عنوان نخستین نامزد رسمی معرفی شده است.

گروسی که اصالتاً اهل آرژانتین است، در دوران ریاست خود بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رویکردی عملگرایانه و فنی در پیش گرفته است. وی اخیراً در اظهارنظری تأکید کرده که سازمان ملل باید «قدرت دیپلماسی فعال» خود را بازیابد و نقش محوری در حل بحران‌های بین‌المللی ایفا کند.

این چهره بین‌المللی در محافل سیاسی با واکنش‌های متفاوتی رو‌به‌رو شده است. در حالی که مقامات رژیم صهیونیستی از مواضع سخت‌گیرانه وی در قبال برنامه هسته‌ای ایران استقبال کرده‌اند، این رویکرد با انتقادات قابل توجهی از سوی جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، از نامزدی گروسی حمایت کرده است.

در زمینه انتخاب دبیرکل جدید، موضع ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار است. تجربه نشان داده که بدون حمایت واشنگتن، شانس هر نامزدی به طور محسوسی کاهش می‌یابد.

در میان دیگر چهره‌های مطرح برای این مسئولیت می‌توان به میشل باشله، رئیس‌جمهور پیشین شیلی و کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرد که رویکردی منتقدانه نسبت به سیاست‌های رژیم صهیونیستی دارد. همچنین ربکا گرینسپن، دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل از کاستاریکا، که گرایشات میانه‌رویی دارد، در فهرست احتمالی نامزد‌ها قرار دارد.

دیپلمات‌های بین‌المللی از نامهای دیگری همچون سوزانا مالکورا، آلیسیا برسنا، آدری آزولای، جاسیندا آردرن، امینه محمد، میا موتلی و آخیم اشتاینر نیز به عنوان گزینه‌های بالقوه یاد می‌کنند که ممکن است در مراحل بعدی رقابت حضور یابند.

در همین حال، دنی دانون، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، با انتقاد از دوران ریاست گوترش، اعلام کرده که این نهاد بین‌المللی به «رهبری جدیدی نیاز دارد که حقیقت را فدای مصلحت‌اندیشی نکند و در برابر تروریسم و یهودستیزی بایستد.» این اظهارات نشان می‌دهد که تل‌آویو در انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل فعالانه عمل خواهد کرد.

منبع: وای نت

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
آلت دست ابرقدرتها
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
شعار هر روز ما مرگ بر گروسی است
مرگ بر گروسی
ان شاء الله قبل از اون روز عجلش برسه و دنیا از شرش خلاص بشه
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
ان شاالله ان شاالله ان شاالله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
این حرومزداده رو بکشین تا قبل از اینکه نفود بیشتر نشده
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
گرگ درنده در لباس میش سفید.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
ان شا الله به حرمت خون شهدای مظلوم ما این جاسوس ابزار دست غرب به این « گندم ری» نمیرسه!!!
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
باور کنید به عنوان یه ایرانی، اگه روزی به هر دلیل با این جونور جاسوس روبرو بشم کاری میکنم که یادش بمونه از کی و چرا خورده!!!
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
مزد خوش رقصی این جاسوس رو بهش دادند!!!
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
تو این دنیای جنگل شده معلومه که این عروسک خیمه شب بازی و جاسوس غرب بر مسند سازمان دول( نه ملل) قرار میگیره و دیگه از اون ابراز نگرانی و هشدار نیم بند زبانی و دو پهلوی یکی به نعل و یکی به میخ راجع به ستم غرب و صهیونیست ها در جا جای عالم هم خبری نباشه!!!
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
ان شاالله می میره و کارش به آنجا نمی رسه
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
وای به حال دنیایی که دبیر کلش بشود گروسی
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
حرومزاده به خواسته پلیدش رسید
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
چه سازمان ملل مسخره ی شبیه سیرک می مونه هیچ کس به حرفش گوش نمی کنه حالا رئیس اش گوترش باشه یا یه خری مثل گروسی افسار دست اسرائیل و آمریکاست عضویت در همچین سازپانی احمقانه است
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۰:۵۱ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
این لعنتی حرام زاده (گروسی ) بیاد .کار را این که هست برای ایران مشکل میکنه
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
مزدور های بین المللی ، جایگاههای مختلفی بین
اربابانشان دارند !
خوش رقصی های مزدوران ، ملاک انتخاب برای
جایگاه بعدیشان است !!!
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
مزدور های بین المللی ، جایگاههای مختلفی بین
اربابانشان دارند !
خوش رقصی های مزدوران ، ملاک انتخاب برای
جایگاه بعدیشان است !!!
۱
۶
پاسخ دادن
