چهار نفر پس از تیراندازی به ۱۴ نفر در یک گردهمایی خانوادگی در استوکتون کالیفرنیا کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات پلیس آمریکا اعلام کردند که در تیراندازی در یک مهمانی خانوادگی در یک سالن ضیافت در شهر استوکتون چهار نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند.

پلیس اعلام کرد که پس از تیراندازی به ۱۴ نفر در یک گردهمایی خانوادگی در استوکتون، شمال کالیفرنیا در شب شنبه چهار نفر کشته شدند.

جیسون لی، معاون شهردار استوکتون گفت: این تیراندازی در جشن تولد یک کودک رخ داده است.

هدر برنت، سخنگوی دفتر کلانتری سن خواکین گفت که قربانیان شامل کودکان و بزرگسالان بودند. برنت در یک کنفرانس خبری در محل حادثه گفت: نشانه‌های اولیه «نشان می‌دهد که این ممکن است یک حادثه هدفمند بوده باشد».

تیراندازی در داخل سالن ضیافت رخ داد که پارکینگ آن با سایر مشاغل مشترک است. کارآگاهان هنوز در حال بررسی انگیزه احتمالی هستند.

منبع: رویترز

برچسب ها: تیراندازی در آمریکا ، پلیس آمریکا
خبرهای مرتبط
خانواده مهاجم به گارد ملی در واشنگتن از بیماری وی خبر دادند
اف‌بی‌آی: تیراندازی به گارد ملی، اقدام تروریستی بود
ضارب اعضای گارد ملی آمریکا سابقه همکاری با سازمان سیا را داشته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
بابا این ها ذاتشون تو کشتنه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
اینم از بهشت رفاه و پول
۰
۴
پاسخ دادن
قمار بن‌سلمان، موازنه وحشت در خلیج فارس
سقوط مرد سایه‌ها
پیشنهاد نامزدی گروسی برای دبیرکلی سازمان ملل؛ چهره‌ای مورد تأیید اسرائیل
انفجار و آتش‌سوزی عظیم در مرکز بازیافت سیدنی + فیلم
عملیات تخریب ساختمان‌های مسکونی در شرق غزه توسط اسرائیل
چهار کشته و ۱۰ زخمی در تیراندازی کالیفرنیا
ادعای سی ان ان: مادورو پس از تحریم هوایی به دنبال تماس با ترامپ بود
ادامه خشم عمومی از آتش‌سوزی مرگبار هنگ‌کنگ و هشدار پکن به اخلالگران
تاکید رهبر کره شمالی بر نقش نیروی هوایی در بازدارندگی هسته‌ای
مصر صدها فلسطینی را برای نیروی پلیس آینده غزه آموزش می‌دهد
آخرین اخبار
آتش‌سوزی مرگبار در شرق فرانسه دستکم ۵ کشته برجای گذاشت
توافق پاکستان و مصر برای اجرای آتش‌بس و بازسازی غزه
زخمی شدن چهار فعال بین‌المللی در پی حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری
قطر: نباید به اسرائیل اجازه داده شود که مانع اجرای مرحله دوم توافق غزه شود
ادامه خشم عمومی از آتش‌سوزی مرگبار هنگ‌کنگ و هشدار پکن به اخلالگران
اعتراض قزاقستان به حمله اوکراین به زیرساخت‌های کنسرسیوم خط لوله خزر
انفجار و آتش‌سوزی عظیم در مرکز بازیافت سیدنی + فیلم
هیئت بلندپایه ازبکستان برای گسترش همکاری‌های کشاورزی وارد کابل شد
اتهام طالبان علیه سازمان اطلاعاتی پاکستان پس از تیراندازی واشنگتن
مصر صدها فلسطینی را برای نیروی پلیس آینده غزه آموزش می‌دهد
دیدار مقام‌های طالبان و ایران برای گسترش تجارت کشاورزی
دستور سراسری توقف صدور ویزا برای افغان‌ها توسط دولت ترامپ
آمریکا هفته آینده برای دستیابی به توافق صلح به زلنسکی فشار بیشتری خواهد آورد
قمار بن‌سلمان، موازنه وحشت در خلیج فارس
سقوط مرد سایه‌ها
تاخیر در فرودگاه‌های استرالیا به دلیل قطعی سیستم گذرنامه
چهار کشته و ۱۰ زخمی در تیراندازی کالیفرنیا
پیشنهاد نامزدی گروسی برای دبیرکلی سازمان ملل؛ چهره‌ای مورد تأیید اسرائیل
هشدار اشتباه حمله هوایی در اراضی اشغالی فعال شد
تاکید رهبر کره شمالی بر نقش نیروی هوایی در بازدارندگی هسته‌ای
ادعای سی ان ان: مادورو پس از تحریم هوایی به دنبال تماس با ترامپ بود
عملیات تخریب ساختمان‌های مسکونی در شرق غزه توسط اسرائیل
افزایش گشت‌زنی جنگنده‌های آمریکا بر فراز ونزوئلا
هزاران نفر در لندن برای بزرگداشت روز جهانی همبستگی با فلسطین تجمع کردند
ویتکاف: اوکراین باید به جای موشک‌های تاماهاوک درخواست معافیت از عوارض گمرکی کند
شمار شهدای غزه از ۷۰ هزار نفر فراتر رفت
پخش زنده تلویزیون فرانسه به دلیل هشدار بمب‌گذاری متوقف شد
زلنسکی به فرانسه سفر می‌کند
کوبا اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
ترکیه روز جهانی همبستگی با فلسطین را گرامی داشت