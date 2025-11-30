چهار نفر پس از تیراندازی به ۱۴ نفر در یک گردهمایی خانوادگی در استوکتون کالیفرنیا کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات پلیس آمریکا اعلام کردند که در تیراندازی در یک مهمانی خانوادگی در یک سالن ضیافت در شهر استوکتون چهار نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند.
پلیس اعلام کرد که پس از تیراندازی به ۱۴ نفر در یک گردهمایی خانوادگی در استوکتون، شمال کالیفرنیا در شب شنبه چهار نفر کشته شدند.
جیسون لی، معاون شهردار استوکتون گفت: این تیراندازی در جشن تولد یک کودک رخ داده است.
هدر برنت، سخنگوی دفتر کلانتری سن خواکین گفت که قربانیان شامل کودکان و بزرگسالان بودند. برنت در یک کنفرانس خبری در محل حادثه گفت: نشانههای اولیه «نشان میدهد که این ممکن است یک حادثه هدفمند بوده باشد».
تیراندازی در داخل سالن ضیافت رخ داد که پارکینگ آن با سایر مشاغل مشترک است. کارآگاهان هنوز در حال بررسی انگیزه احتمالی هستند.
منبع: رویترز