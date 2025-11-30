باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اهمیتی که جزایر سه گانه برای ما دارد + فیلم

بخشی از صحبت‌های جعفر قنادباشی، کارشناس سیاسی در خصوص اهمیت جزایر سه گانه را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر قنادباشی، کارشناس سیاسی در ارتباط تلفنی با برنامه سلام تهران در خصوص اهمیت اقتصادی و استراتژیک جزایر سه گانه توضیحاتی را ارائه دادند.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
درود بر خلیج فارس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
موشک های ما هر نقطه از اقیانوس ها را هدف قرار می دهد زمان حجر نیست هر کشور قصد اشغال داشته باشد متنها در خلیج فارس بلکه در تمام تنگه های دنیا در دسترس است
