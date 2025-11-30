قهرمانان افتخارآفرین مسابقات المپیک ناشنوایان و کم ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو با استقبال گرم مردم و مسئولان استانی، شهرستانی و شهری در بابلسر مواجه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مهدی پوراسماعیل و فاطمه زهرا زلیکانی که در مسابقات تکواندو المپیک ناشنوایان و کم ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو موفق به کسب مدال شدند در میدان بسیج بابلسر مورد استقبال قرار گرفتند.

در آئین استقبال از این ۲ قهرمان پرافتخار، ولیزاده فرماندار بابلسر، احمدپور نایب رئیس شورای شهر بابلسر، مقدس زاده بخشدار رودبست، احمدپور رئیس شورا و احمدی نژاد شهردار هادی شهر، پهلوان و عرب، معاونت امور ورزش و سرپرست امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان مازندران، قلندری و نفجم روسای هیات‌های ورزشی ناشنوایان و کم شنوایان و تکواندو، ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر، اطری مسئول ورزش و جوانان هادی شهر، جامعه ورزش و مردم بابلسر حضور داشتند.

مهدی پوراسماعیل اهل هادی، شهر در وزن ۵۸- کیلوگرم مسابقات تکواندو المپیک ناشنوایان و کم ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو مدال طلا گرفت.

همچنین فاطمه‌زهرا زلیکانی بهنمیری نیز با کسب مدال طلا در وزن ۵۷- کیلوگرم بخش بانوان، دومین مدال المپیکی را کسب کرد.

وی پیش از نیز در المپیک ناشنوایان و کم شنوایان ۲۰۲۱ برزیل موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

ورزشکاران مازندرانی در المپیک ناشنوایان و کم شنوایان ۲۰۲۵ توکیو، موفق به کسب ۴ مدال شدند که ۲ مدال طلای آن سهم ورزشکاران شهرستان بابلسر بود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: المپیک ناشنوایان ، قهرمان المپیک
خبرهای مرتبط
روز طلایی ورزش شهرستان بابلسر؛ پوراسماعیل و ذلیکانی در المپیک ۲۰۲۵ توکیو قهرمان شدند
قهرمانی مازندران و آذربایجان شرقی در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان کشور + فیلم
۳ نماینده از مازندران در مسابقات تکواندو المپیک ناشنوایان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سالی طلایی برای برنج مازندران؛ وضعیت عرضه و تقاضا مناسب‌تر از سال‌های گذشته
انسداد مقطعی محور کندوان
استقبال از قهرمانان افتخارآفرین المپیک ناشنوایان و کم ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو در بابلسر + فیلم
دستگیری سارق سابقه‌دار توسط پلیس راه در محور کندوان
جریمه سنگین برای قاچاق موتورسیکلت
بازداشت متهمان به کلاهبرداری اینترنتی با ۱۵۰۰ شاکی در مازندران
آخرین اخبار
بازداشت متهمان به کلاهبرداری اینترنتی با ۱۵۰۰ شاکی در مازندران
جریمه سنگین برای قاچاق موتورسیکلت
دستگیری سارق سابقه‌دار توسط پلیس راه در محور کندوان
استقبال از قهرمانان افتخارآفرین المپیک ناشنوایان و کم ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو در بابلسر + فیلم
انسداد مقطعی محور کندوان
سالی طلایی برای برنج مازندران؛ وضعیت عرضه و تقاضا مناسب‌تر از سال‌های گذشته
کشف و ضبط ۴۰ تن خوراک دام فاسد در یک واحد مرغداری بابل
توقف فوری حفاری‌های غیرمجاز و برخورد قضایی با متخلفان
دستگیری اعضای باند سارقان اماکن خصوصی در محمودآباد