قهرمانان افتخارآفرین مسابقات المپیک ناشنوایان و کم ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو با استقبال گرم مردم و مسئولان استانی، شهرستانی و شهری در بابلسر مواجه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مهدی پوراسماعیل و فاطمه زهرا زلیکانی که در مسابقات تکواندو المپیک ناشنوایان و کم ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو موفق به کسب مدال شدند در میدان بسیج بابلسر مورد استقبال قرار گرفتند.

در آئین استقبال از این ۲ قهرمان پرافتخار، ولیزاده فرماندار بابلسر، احمدپور نایب رئیس شورای شهر بابلسر، مقدس زاده بخشدار رودبست، احمدپور رئیس شورا و احمدی نژاد شهردار هادی شهر، پهلوان و عرب، معاونت امور ورزش و سرپرست امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان مازندران، قلندری و نفجم روسای هیات‌های ورزشی ناشنوایان و کم شنوایان و تکواندو، ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر، اطری مسئول ورزش و جوانان هادی شهر، جامعه ورزش و مردم بابلسر حضور داشتند.

مهدی پوراسماعیل اهل هادی، شهر در وزن ۵۸- کیلوگرم مسابقات تکواندو المپیک ناشنوایان و کم ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو مدال طلا گرفت.

همچنین فاطمه‌زهرا زلیکانی بهنمیری نیز با کسب مدال طلا در وزن ۵۷- کیلوگرم بخش بانوان، دومین مدال المپیکی را کسب کرد.

وی پیش از نیز در المپیک ناشنوایان و کم شنوایان ۲۰۲۱ برزیل موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

ورزشکاران مازندرانی در المپیک ناشنوایان و کم شنوایان ۲۰۲۵ توکیو، موفق به کسب ۴ مدال شدند که ۲ مدال طلای آن سهم ورزشکاران شهرستان بابلسر بود.