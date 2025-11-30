باشگاه خبرنگاران جوان - عمران احمدی گفت: گمرکات استان اردبیل شامل گمرک اردبیل – بیله‌سوار، گمرک فرودگاه و گمرک منطقه آزاد تجاری شرایط خوبی را برای صادرات و واردات و تسهیل‌گری ویژه تجار و بازرگانان فراهم کرده است.

او افزود: ما در منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل – بیله‌سوار اقدام به راه‌اندازی دفتر گمرکی کردیم و امیدواریم با راه‌اندازی پایانه صادراتی، بتوانیم فعالیت‌های خوب و مفیدی را در این مجموعه انجام دهیم.

مدیرکل گمرکات استان اردبیل تصریح کرد: گمرکات تسهیل‌گری ویژه‌ای را برای تجار و بازرگانان در حوزه صادرات و واردات فراهم کرده و در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری نیز سعی کردیم تا بخشی از این بستر‌های فراهم شده برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و همچنین مزیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی را آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی کنیم.

احمدی گفت: با وجود همه محدودیت‌ها و تنگنا‌هایی که شکل گرفته بود، ما موفق شدیم دفتر گمرک را در منطقه آزاد راه‌اندازی کرده و بر اساس مواد ۵۰ و ۵۱ قانون گمرکی کشور به تسهیل‌گری ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این گمرک فرصت‌ها و مزیت‌های ممتازی را شکل دهیم.

او در ادامه افزود: با اجرای قانون تجارت آزاد و اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای برخی از کشور‌های منطقه، امکان صادرات و واردات راحت‌تر و تسهیل‌گری در ورود سرمایه‌گذاران خارجی را به همراه انتقال تکنولوژی‌ها و تجهیزات نظاره‌گر هستیم.

مدیرکل گمرکات استان اردبیل گفت: در این حوزه به ازای ۳۰۰ هزار یورو سرمایه‌گذاری خارجی، هر سرمایه‌گذار می‌تواند یک دستگاه خودروی سواری را بدون عوارض گمرکی وارد استان کرده و در کنار آن، در ورود ارز و طلای سرمایه‌گذاران نیز محدودیتی وجود ندارد.

احمدی بیان کرد: ورود ماشین آلات نیز بدون عوارض گمرکی خواهد بود و محدودیتی در سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد وجود نخواهد داشت.

او در ادامه یادآور شد: با توجه به ظرفیت عظیم استان اردبیل در بخش کشاورزی و مواد معدنی، امیدواریم سرمایه‌گذاری‌های خوبی در این حوزه انجام شده و شرایط تسهیل‌گری را نظاره‌گر باشیم.

