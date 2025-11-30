تیم اینتر میامی برای نخستین بار در تاریخ خود عنوان قهرمانی در کنفرانس شرق را جشن گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - اینتر میامی با یک پیروزی چشمگیر و قاطع ۵ بر ۱ مقابل نیویورک سیتی اف‌سی، ضمن کسب قهرمانی در کنفرانس شرق، جواز حضور در فینال جام MLS ۲۰۲۵ را کسب کرد.

تادئو آلنده با به ثمر رساندن سه گل، ستاره میدان شد و جایزه ویژه بازی را دریافت کرد. این بازیکن با هشت گل در صدر جدول گلزنان هم قرار گرفته است.  

 سپس متئو سیلویتی و تلاسکو سگوویا گل‌های بعدی را به ثمر رساندند تا یاران مسی برای اولین بار به عنوان قهرمانی کنفرانس شرق دست یابند. لیونل مسی در این دیدار یک پاس گل ثبت کرد و تعداد پاس گل‌های خود در دوران حرفه‌ای خود را به عدد شگفت‌انگیز ۴۰۵ رساند.

لیونل مسی و یارانش در تاریخ ۶ دسامبر میزبان فینال جام MLS خواهند بود و به مصاف برنده کنفرانس غرب می‌روند. امروز تیم‌های سن دیگو اف سی و ونکوور وایتکپس برای تعیین دیگر فینالیست امسال به مصاف هم می‌روند.

