باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - ۷ آذر ماه ۱۴۰۲ بود که شورایعالی بورس در مصوبهای مقرر کرد تا ابتدای شهریور ۱۴۰۳ تمامی مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت برگزار شود عدم برگزاری بسیاری از مجامع سبب شد تا شورای عالی بورس چند مرتبه دیگر مهلت برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت را تمدید کند بر این اساس باید تا پایان شهریورماه امسال تمامی مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت برگزار میشد تداوم عدم برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت که سبب بلاتکلیفی و شکلگیری گلایه بسیاری از سهامداران شده است؛ سهامدارانی که گلایه دارند که سالهاست پول آنها بلوکه شده است در حالی اگر همین دارایی را در بازارهای موازی میبردند ارزش آن چند برابر میشد!
توقف نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت که ولیالله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس مطرح کرده بود: مهمترین دلیل توقف نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت عدم بروز بودن مجامع است؛ دلیل دیگر توقف معاملات نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت صف فروش زیاد و تنزل قیمتها بود در حالی که سهام عدالت در شرکتهای بسیار خوب بورسی سهامدار است و توصیه اکید ما این است که سهامداران سهام را نگهدارند و از منافع آن منتفع شوند.
او در ادامه افزود: شورای عالی بورس از سال ۹۹ مصوبات متعددی را برای سهام عدالت داشته است از اسفندماه ۱۴۰۱ شورای عالی بورس تصمیم بر توقف نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به سبب عدم بروز بودن مجامع میگرد؛ یک مقاومتی در بدنه شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت وجود دارد که متاسفانه تا الان هم به شکل کامل حل نشده و مجامع به شکل کامل برگزار نشده است.
برای پیگیری وضعیت مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت کمتر از یک ماه پیش به سراغ صیدی رئیس سازمان بورس رفتیم و او در گفتوگو با ما بیان کرد: شرط بازگشایی نماد سهامهای سهام عدالت برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی است یک بار تا آخر تیر ماه به آنها مهلت داده شده بود که بعد از آن با جنگ ۱۲ روزه همزمان شد؛ مجدد شرکتهای سرمایهگذاری استانی فرصت تمدید خواستند که دوباره تا ۳۱ شهریور تمدید شد.
او ادامه داد: متاسفانه شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت مجامع ۱۴۰۳ را برگزار نکردند. حتی بعضی از این شرکتها مجامع سال ۱۴۰۲ آنها معوق است؛ وقتی که شرکت سرمایهگذاری استانی سهام عدالت مجمع برگزار نکند و معلوم نشود که سود و زیانش چقدر بوده، بازگشایی نماد سهام آن باعث ورود زیان برای سرمایه گذار میشود بنابراین الان داریم اجرای قانون سهام عدالت را به اضافه اتاق تعاون به اضافه دوستانی که در شرکتهای سرمایه گذاری استانی هستند پیگیری میکنیم و تلاش میکنیم برگزار شود.
او گفت: اگر احیانا تمام شرکتهای استانی سهام عدالت نتوانند مجامع خود را برگزار کنند اگر از نظر حقوقی مشکلی نباشد ممکن است به تدریج نمادهایی که مجمع برگزار میکنند را بازگشایی کنیم.
صیدی بیان کرد: به شرکتهای سهام عدالت مهلت دادیم؛ همکاران من در بخش ناشران سازمان بورس در حال پیگیری برگزاری مجامع عمومی آنها هستند.
حالا باید دید سرانجام نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت بازگشایی خواهند شد موضوعی که میطلبد در روند اجرای برگزاری مجامع آنها نظارت و اهتمام ویژهتری به خرج داد.