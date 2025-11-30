‌اعزام نخستین قطار ایرانی به ازبکستان

باشگاه خبرنگاران جوان- جبارعلی ذاکری با اشاره به تغییر رویکرد و توسعه حمل و نقل ریلی در یک سال گذشته افزود: با نگاه اقتصادی به حمل و نقل ریلی و مسافری، تلاش می‌کنیم به درآمد پایدار در این حوزه برسیم.

‌معاون وزیر راه و شهرسازی با ابراز خرسندی از حمایت ویژه رئیس جمهور از حوزه حمل و نقل ریلی به‌ویژه توسعه حمل و نقل ریلی حومه‌ای، تاکید کرد: با دستورات رئیس‌جمهور، بسیاری از موانع توسعه‌ای راه‌آهن حومه‌ای و منطقه‌ای رفع شده و پروژه‌های ریلی با سرعت بیشتری به بهره‌برداری می‌رسند.

‌ذاکری با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفت: برای رسیدن به افق ۳۰ درصدی سهم راه‌آهن در جابه‌جایی بار و مسافر، نیازمند جذب سرمایه گذاری بیشتر هستیم که این امر ضمن توسعه طرح‌های عمرانی، به صرفه‌جویی سوخت و انرژی در کشور نیز کمک می‌کند.

وی با اشاره به دستاورد‌های دیپلماسی ریلی، خاطرنشان کرد: بر اساس تعامل صورت گرفته با کشور‌های منطقه، نخستین قطار شامل واگن‌های ایرانی به ازبکستان اعزام شد و توافق‌هایی برای عبور واگن‌های استاندارد ایرانی از ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان انجام شده است که نقش مهمی در رونق ترانزیت منطقه‌ای و صادرات خواهد داشت.