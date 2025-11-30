باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن لطفی مدیر جهاد کشاورزی آبیک از اجرای ۸ پروژه عمرانی آب و خاک در آبیک خبر داد و گفت: این پروژهها شامل سه مورد مرمت و بازسازی قنات در روستاهای انجیلاق، آبیک سفلی و ناصرآباد، دو مورد لولهگذاری برای انتقال آب چاه در روستای نودوز و دشت قزوین، یک مورد احداث کانال بتنی انتقال آب در روستای مورآباد، یک پروژه تکمیل استخر دو منظوره در زیاران و همچزیرساخت کشاورزینین خرید و تحویل ورق ژئوممبران جهت احداث استخر معیشتی در روستای غریبمزرعه است.
وی اضافه کرد: بخشی از این طرحها از محل اعتبارات استانی و بخشی دیگر از محل اعتبارات ملی تأمین شده است که نشاندهنده توجه دولت به توسعه زیرساختهای کشاورزی در منطقه است.
منبع: جهاد کشاورزی قزوین