گمرک ایران از آغاز مگاپروژه تحول و نوسازی در گمرک به عنوان یکی از ۶ مگاپروژه اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح شاهد کاهش توقف در فرآیند تجارت فرامرزی خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ۶ مگاپروژه اقتصادی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد که یکی از این پروژه‌ها، مگاپروژه تحول و نوسازی گمرک است.

بنابراین گزارش، از برنامه‌های اصلی این مگاپروژه، طراحی و اجرای گمرک مدرن با استفاده از توان بخش خصوصی و هوشمندسازی فرایندهای گمرکی نظیر بررسی هوشمند ارزش، مدیریت ریسک هوشمند و تحلیل تصاویر ایکس‌ری و موارد مرتبط با آن است.

از اهداف مهم این مگاپروژه سرعت بخشیدن به ترخیص کالا، کاهش هزینه‌ها و کاهش توقف در فرایند تجارت فرامرزی است.

این گزارش با اشاره به اینکه طراحی و اجرای گمرک مدرن با استفاده از توان بخش خصوصی یکی از برنامه‌های این مگاپروژه است، می‌افزاید: در این پروژه، از توان بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری، زیرساختی و تهیه امکاناتی نظیر تخلیه و بارگیری، باسکول، ایکس‌ری و شبکه‌ها استفاده خواهد شد و انجام تشریفات گمرکی مربوط به تجارت خارجی در رویه‌های مختلف به عنوان یک وظیفه حاکمیتی توسط گمرک انجام می‌شود.

این گزارش حاکیست، بخشی از این مگاپروژه فراسازمانی بوده و با همکاری سایر سازمان‌های ذیمدخل در تجارت فرامرزی اجرا خواهد شد.

در این راستا، جلسات مستمری به ریاست معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و با حضور معاونین و مدیران کل ستادی مرتبط برگزار می‌شود تا اجرای این پروژه‌ها به صورت مطلوب و در سریع‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود.