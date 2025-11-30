نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی از آغاز قطعه ۸ آزادراه شیراز – اصفهان بزودی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه‌ای که با حضور جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت توسعه زیرساخت و رضایی معاون عمرانی استانداری فارس برگزار شد در خصوص تعیین تکلیف قطعه ۸ آزادراه شیراز - اصفهان تصمیم گیری شد.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با افزایش سهم وزارت دفاع در این طرح مشارکتی، بر اجرای مصوبه قبلی دولت مبنی بر مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دفاع در اجرای این آزادراه تاکید و مقرر شد عملیات اجرایی قطعه آخر آزادراه شیراز - اصفهان توسط وزارت دفاع آغاز شود تا در زمان مقرر به سرانجام برسد.

جعفر قادری افزود: نقطه انتهایی این قطعه از آزادراه به طول ۱۲ کیلومتر نقطه آغاز آزادراه شیراز - بوشهر و کنارگذر حلقه دوم جنوبی شیراز است.

او گفت: با اجرای این قطعه، بستر و زمینه برای آغاز اجرای آزادراه شیراز - بوشهر و حلقه دوم کمربندی جنوب شیراز فراهم می‌شود.

منبع: دفتر نمینده مجلس در شیراز

Iran (Islamic Republic of)
صفری
۱۲:۱۸ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
سلام.
جناب آقای قادری. بسیار ممنون از شما
۰
۰
پاسخ دادن
