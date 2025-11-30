باشگاه خبرنگاران جوان - علی امیری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان در بازدید میدانی از رودخانه این شهر که با حضور فرماندار، معاون عمرانی فرمانداری، بخشدار رودبنه و رئیس اداره آب و فاضلاب انجام شد، بر جلوگیری از ورود فاضلاب به رودخانه‌ها و نهر‌های سطحی تأکید کرد.

به گفته او، با وجود ظرفیت ۲۶ هزار مترمکعبی تصفیه‌خانه لاهیجان، تنها حدود ۴۰ درصد فاضلاب شهری به این مجموعه منتقل می‌شود و بخش قابل‌توجهی از فاضلاب همچنان وارد رودخانه‌ها و نهر‌های سطحی می‌شود.

علیرضا مسچیان، فرماندار لاهیجان نیز در این بازدید بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای افزایش میزان انتقال فاضلاب به تصفیه‌خانه و جلوگیری از ورود مستقیم آن به رودخانه تأکید کرد.

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان در روز‌های اخیر مجموعه‌ای از برنامه‌های میدانی و نظارتی شامل جمع‌آوری دام‌های هوایی، پاکسازی گیاه مهاجم آروجیا و پیگیری جلوگیری از ورود فاضلاب خام به رودخانه‌ها را در راستای صیانت از تنوع زیستی، مقابله با تخلفات زیست‌محیطی و ساماندهی مدیریت پسماند اجرا کرده است.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان