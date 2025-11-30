باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - واشنگتن پست در مقاله ای اعلام کرد که زلنسکی وارد «یکی از خطرناک‌ترین لحظات ریاست جمهوری خود» شده است و با «خطر سیاسی» روبروست، زیرا رسوایی فساد نزدیک‌ترین دستیارش، آندری یرماک، رئیس سابق دفترش او را «از پا درآورده است».

نویسندگان این مقاله معتقدند که هفته آینده، زلنسکی «با دور جدیدی از فشار‌های ایالات متحده برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ روسیه رو‌به‌رو خواهد شد، زیرا رسوایی فساد حلقه نزدیکانش را فرا گرفته است و رهبران اپوزیسیون خواستار اصلاحات کامل دولت هستند.»

پیش از این، واشنگتن طرحی ۲۸ ماده‌ای برای حل و فصل صلح اوکراین پیشنهاد داده بود. این سند، خشم کی‌یف و شرکای اروپایی‌اش را برانگیخت و آنها تلاش کردند تا آن را به طور قابل توجهی اصلاح کنند.

در ۲۳ نوامبر، ایالات متحده و اوکراین در ژنو مشورت‌هایی برگزار کردند. به گزارش RBC-اوکراین، هیئت‌ها در مورد بیشتر برنامه پیشنهادی واشنگتن به توافق رسیدند، اما چندین نکته کلیدی برای بحث در جلسه‌ای بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و زلنسکی باقی ماند که تاریخ آن هنوز تعیین نشده است. ترامپ بعداً اعلام کرد که تعداد نکات این طرح به ۲۲ مورد کاهش یافته است.

پیش از این، زلنسکی، رستم عمروف، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی را به عنوان رئیس هیئت اوکراین در مذاکرات صلح منصوب کرد. یرماک پیش از این ریاست هیئت را بر عهده داشت، اما پس از بازرسی خانه‌اش در ارتباط با یک پرونده فساد از کار برکنار شد.

در ۲۸ نوامبر، آکسیوس گزارش داد که استعفای یرماک یک روز قبل از سفر برنامه‌ریزی شده او به ایالات متحده برای دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده رئیس جمهور ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد ترامپ صورت گرفت. به گزارش فایننشال تایمز، این مذاکرات در میامی، فلوریدا برگزار خواهد شد. به گزارش رویترز، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز نماینده ایالات متحده در این نشست که قرار است ۳۰ نوامبر برگزار شود، خواهد بود.