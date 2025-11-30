شهروندخبرنگار ما با ارسال پیام از تاخیر در پرداخت وام ازدواج ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ازدواج یک امر مقدس است که در کتاب مقدس قرآن به این امر مقدس تاکید شده است. به همین منظور دولت برای تشویق جوانان به این امر مقدس و حمایت از کانون گرم خانواده ارائه تسهیلات بانک‌ها را برای آنها قرار داد تا آنها در ابتدای جاده مشترک زندگی با مشکلات کمتری مواجه شوند.
اما مدتی است که متقاضیانی که در بانک ملت اقدام کردند؛ همچنان در صف انتظار پرداخت این وام هستند.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام خدمت شما بزرگوارن اگر امکان دارد خبری بابت پرداخت وام ازدواج توسط بانک ملت اعلام کنید، چون بعد از یکسال نوبتم شده حالا سامانه فرابانک و شعبه پاسخگو نیست. لطفا پیگیری کنید.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
سلام وخدا قوت ، لطفا درزمینه یارانه کارکنان بازنشسته نظامی نیز رسیدگی وپی گیری شود درسه ما هه قبل برخی یارانه آنان واریز نگردیده است . تشکر
Iran (Islamic Republic of)
Vahid
۱۰:۴۲ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
با سلام لطفاً شما پیگیری کنید بعد از چند ماه ثبت‌نام هیچ خبری از وام ازدواج نیست در بانک ملی هیچکس هم جواب کو نیست
