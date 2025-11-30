مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: امروز، شاخص کیفیت هوای اردبیل، قابل قبول است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - مجید کوهی گفت: دستگاههای سنجش کیفیت هوای اردبیل که توسط دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل حفاظت محیط زیست مدیریت میشود، امروز، شاخص کیفیت هوای اردبیل را قابل قبول نشان میدهد.
او افزود: ۲ دستگاه سنجش کیفیت هوا در سطح شهر اردبیل نصب شده است که میزان آلایندگی هوا را زیر ۱۰۰ گزارش میکند.
کوهی اظهار داشت: براساس نقشههای هواشناسی از حوالی ظهر امروز بتدریج با افزایش سرعت وزش باد وضعیت کیفی هوا بهتر خواهد شد.
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل تصریح کرد: عدم وزش باد طی روزهای اخیر و ورود سامانه پرفشار زمینه افزایش آلایندگی در سطح شهرهای استان را افزایش داده بود.
کوهی افزود: میزان سطح کیفیت آلایندگی شهرها از طریق سامانه پایش کیفی هوای کشور در دسترس عموم مردم قرار دارد.