مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: امروز، شاخص کیفیت هوای اردبیل، قابل قبول است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - مجید کوهی گفت: دستگاه‌های سنجش کیفیت هوای اردبیل که توسط دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل حفاظت محیط زیست مدیریت می‌شود، امروز، شاخص کیفیت هوای اردبیل را قابل قبول نشان می‌دهد.

او افزود: ۲ دستگاه سنجش کیفیت هوا در سطح شهر اردبیل نصب شده است که میزان آلایندگی هوا را زیر ۱۰۰ گزارش می‌کند.

کوهی اظهار داشت: براساس نقشه‌های هواشناسی از حوالی ظهر امروز بتدریج با افزایش سرعت وزش باد وضعیت کیفی هوا بهتر خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل تصریح کرد: عدم وزش باد طی روز‌های اخیر و ورود سامانه پرفشار زمینه افزایش آلایندگی در سطح شهر‌های استان را افزایش داده بود.

کوهی افزود: میزان سطح کیفیت آلایندگی شهر‌ها از طریق سامانه پایش کیفی هوای کشور در دسترس عموم مردم قرار دارد.

 

برچسب ها: شاخص کیفیت هوا ، میزان آلایندگی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
ضرورت راه اندازی ایستگاه سنجش کیفی هوا در مرکز اردبیل
یکی از علت‌های آلودگی هوای اردبیل وارونگی دما است
معاون سازمان محیط زیست:
کمبود منابع آبی و آلودگی هوا دو دغدغه مهم در کشور است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رشد ۵۴ درصدی صادرات استان اردبیل
پیش بینی بارش‌های نرمال برای زمستان اردبیل
شاخص کیفیت هوای اردبیل، قابل قبول است
آخرین اخبار
شاخص کیفیت هوای اردبیل، قابل قبول است
پیش بینی بارش‌های نرمال برای زمستان اردبیل
رشد ۵۴ درصدی صادرات استان اردبیل
تولید ۲۵ درصد آب معدنی کشور در شهرستان نیر
راهی جز جذب سرمایه گذار و بهبود فضای کسب و کار نداریم
سرشماری پاییزه نماد حیات وحش اردبیل در زیستگاه‌های شمالی استان