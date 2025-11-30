براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۸ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهرهای آبادان ۱۵۵، آغاجری ۱۵۵، اهواز ۱۸۶، بهبهان ۱۵۹، خرمشهر ۱۵۷، دشت آزادگان ۱۵۱، شوشتر ۱۵۵، کارون ۱۸۶، ماهشهر ۱۶۵، ملاثانی ۱۶۷ و هویزه ۱۷۴ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.
شاخص آلودگی هوا در شهرهای اندیکا ۱۱۲، اندیمشک ۱۳۰، باغملک ۱۳۱، دزفول ۱۱۷، شادگان ۱۳۱، لالی ۱۳۵ و هفتکل ۱۱۸ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
در مقابل، هوا در شهرهای امیدیه، دهدز، رامهرمز، ایذه، شوش، مسجدسلیمان و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میمشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.