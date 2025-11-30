تیم فوتبال استقلال تهران در چهارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مقابل فولاد خوزستان قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان در چهارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود.

دو تیم در این فصل شرایط متفاوتی در جدول رقابت‌ها دارند، استقلال با ۹ بازی ۱۶ امتیازی است و در رتبه چهارم قرار دارد و در صورت برتری در این دیدار می‌تواند به صدر جدول صعود کند و جای پرسپولیس را در این رتبه قبل از دربی پایتخت بگیرد. در مقابل فولاد با یحیی گل‌محمدی تا به اینجا کار نمایش خوبی نداشته است، فولاد در حال حاضر با ۱۱ امتیاز در رتبه دوازدهم جدول قرار گرفته است.

آبی‌پوشان در ۵ تقابل اخیر خود در همه رقابت‌ها شکستی را تجربه نکردند و ۳ برد، ۲ تساوی حاصل کار شاگردان ریکاردو ساپینتو است، در مقابل فولاد ۲ برد، ۲ تساوی و یک شکست در ۵ دیدار آخر خود کسب کرده است. شاگردان یحیی گل‌محمدی با برتری ۳ بر صفر مقابل استقلال خوزستان در جام حذفی پا به این دیدار می‌گذارند و در مقابل استقلال با تساوی یک بر یک مقابل الوصل امارات در رقابت‌های آسیایی به این دیدار رسیده است.

دو تیم پیش از این دیدار ۶۷ بار مقابل یکدیگر قرار گرفتند که سهم استقلال ۳۲ و سهم فولاد خوزستان ۱۶ برتری بوده، ۱۹ دیدار هم با تساوی تمام شده است. ۵ دیدار آخر نیز با ۳ برد استقلال، یک تساوی و یک برد فولاد به پایان رسیده است.

ریکاردو ساپینتو برای این دیدار مونیر الحدادی، داکنز نازون و البته جلال الدین ماشاریپوف را به‌علت مصدومیت در اختیار ندارند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد سرمربی پرتغالی قصد دارد آبی پوشان را با آرایش ۱-۳-۲-۴ روانه میدان کند. آنتونیو آدان دروازه‌بان باتجربه اسپانیایی همانند دیدار قبل در چهارچوب دروازه استقلال قرار می‌گیرد و مسئولیت حفاظت از قفس توری این تیم را بر عهده دارد.

همانند سایر دیدار‌های گذشته زوج سامان فلاح و رستم آشورماتوف در قلب خط دفاعی به میدان می‌روند، البته که مدافع ازبکستانی ۳ اخطاره است و در صورت کسب اخطار در این دیدرا دربی را از دست می‌دهد، اما بعید به نظر می‌رسد که ساپینتو روی خط دفاعی در این دیدار ریسک کند، چرا که ۳ امتیاز این دیدار قبل از دربی و صدرنشینی نیز از اهمیت بسیار بالایی برای این تیم برخوردار است. حسین گودرزی به عنوان مدافع از جناح چپ در این دیدار به میدان می‌رود و تنها تغییر ساپینتو نسبت به بازی قبل در سمت راست خط دفاعی خواهد بود، جایی که رامین رضاییان از ابتدا در این دیدار به جای صالح حردانی به میدان می‌رود.

امیرمحمد رزاقی‌نیا و دیدیه اندونگ زوج خط میانی استقلال را در این دیدار تشکیل می‌دهند، جلوتر از آنها در غیاب منیر الحدادی نیز مهران احمدی در این دیدار به میدان می‌رود. یاسر آسانی بهترین گلزن استقلال تا به اینجا فصل به عنوان وینگر از جناح راست و علیرضا کوشکی نیز به عنوان وینگر از جناح چپ در خط حمله به کار گرفته می‌شوند و در نهایت نیز سعید سحرخیزان به عنوان مهاجم در نوک خط حمله ۱۱ بازیکن منتخب استقلال را تشکیل می‌دهند.

ترکیب احتمالی استقلال:

آنتونیو آدان، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، رامین رضاییان، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

منبع: ایرنا

برچسب ها: ترکیب احتمالی استقلال ، استقلال تهران ، فولاد خوزستان
