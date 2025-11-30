باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس یک نامه دیپلماتیک محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا که توسط رویترز مشاهده شده، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، به دیپلمات‌های خود در سراسر جهان دستور داده است تا صدور ویزا برای اتباع افغانستان را متوقف کنند. این اقدام به طور مؤثر برنامه مهاجرت ویژه برای افغان‌هایی که در طول ۲۰ سال حضور آمریکا در کشورشان به این کشور کمک کرده بودند را معلق می‌کند.

این نامه محرمانه که روز جمعه به تمام پست‌های دیپلماتیک آمریکا ارسال شده، می‌گوید که از همین لحظه، مأموران کنسولی موظفند هرگونه درخواست ویزای مهاجرتی یا غیرمهاجرتی از اتباع افغانستان، از جمله متقاضیان ویزای مهاجرت ویژه (SIV) را رد کنند.

روز چهارشنبه، یک عضو سابق از یکی از واحد‌های مورد حمایت سیا در افغانستان، به تیراندازی به دو سرباز گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی. سی. متهم شد. یکی از این سربازان بعداً جان خود را از دست داد.

وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه، رویترز را به بیانیه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، در پلتفرم ایکس در روز جمعه ارجاع داد که در آن گفته بود «تمامی افراد» که با گذرنامه افغانستانی سفر می‌کنند، صدور ویزای آنان «متوقف خواهد شد.»

در این نامه محرمانه روز جمعه - که پیشتر توسط نیویورک تایمز گزارش شده بود - آمده است که این اقدام برای «اطمینان از هویت متقاضی و واجد شرایط بودن وی برای دریافت ویزا طبق قوانین آمریکا» صورت گرفته است.

یک گروه داوطلب که از متحدان افغان آمریکا حمایت می‌کند، گفت که این نامه محرمانه بخشی از تلاش دولت ترامپ برای ممنوع کردن ورود تمامی افغان‌ها به ایالات متحده است.

«شاون وندیور»، رئیس گروه «AfghanEvac»، در یک ایمیل گفت: «هیچ شکی نیست که این نتیجه‌ای است که ماه‌ها به سمت آن حرکت می‌کرده‌اند.»

کاخ سفید بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداده است.

در این نامه محرمانه گفته شده است که قرار‌های از پیش برنامه‌ریزی شده برای متقاضیان افغان لغو نخواهد شد، اما وقتی زمان آن فرا برسد، مأموران کنسولی باید از دادن ویزا به متقاضیان خودداری کنند. وزارت امور خارجه گفته است که هر ویزای صادر شده‌ای که هنوز چاپ نشده باید لغو و باطل شود، در حالی که ویزا‌های چاپ شده باید نابود شده و پرونده‌های مربوطه در سیستم اصلاح و رد شوند.

سرویس مهاجرت و تابعیت ایالات متحده (USCIS) از پیش، از اوایل این هفته، پردازش درخواست‌های مهاجرت اتباع افغانستان را به طور نامحدود متوقف کرده بود.

به گفته وندیور، حدود ۲۰۰٬۰۰۰ افغان از سال ۲۰۲۱ تاکنون از طریق برنامه‌های پناهندگی و ویزای ویژه وارد ایالات متحده شده‌اند. وی گفته بود که درخواست‌های ۲۶۵٬۰۰۰ افغان دیگر خارج از ایالات متحده، از جمله حدود ۱۸۰٬۰۰۰ نفر در مراحل دریافت ویزای مهاجرت ویژه برای کسانی که برای دولت آمریکا کار کرده‌اند، همچنان در حال پردازش بود.

ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در ماه ژانویه، با اولویت دادن شدید به اجرای قوانین مهاجرتی، مأموران فدرال را به شهر‌های بزرگ آمریکا اعزام کرده و پناهجویان در مرز آمریکا و مکزیک را بازگردانده است. این رشته محدودیت‌های وعده داده شده پس از حمله روز چهارشنبه، اکنون نشان می‌دهد که دولت او تمرکز بیشتری بر مهاجرت قانونی دارد.

منبع: رویترز