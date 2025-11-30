باشگاه خبرنگاران جوان - روز گذشته ادعاهای درباره «کارت‌های سفید سوخت» مطرح کرد که اساساً فاقد صحت و اطلاعات درست بود. شرکت ملی پخش ضمن تکذیب امکان صدور چنین کارت‌هایی از منظر فرآیندی، جزییات کارت‌های سوخت صادر شده را اعلام کرد.

بر اساس اطلاعات سامانه هوشمند سوخت، در حال حاضر ۳۱ میلیون کارت سوخت فعال وجود دارد که از این تعداد، ۲۲ میلیون کارت برای خودروهای سواری، ۶ میلیون کارت برای موتورسیکلت‌ها و ۳ میلیون کارت برای خودروهای دولتی و عمومی صادر شده است.

شرکت ملی پخش همچنین اعلام کرده است که اطلاعات خود را در اختیار نهادهای ذی‌صلاح قرار داده و حق پیگیری قضایی در این زمینه را برای خود محفوظ می‌داند.

«کارت سفید سوخت» اصطلاحی است که در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی گاهی به کار می‌رود و منظور از آن، کارت سوختی است که بدون محدودیت و بدون ثبت مصرف مشخص صادر شود و به دارنده آن اجازه دهد به هر میزان و بدون کنترل قانونی سوخت دریافت کند.

بنابراین انتشار ادعاهایی مانند «کارت سفید سوخت» علاوه بر اینکه بی‌پایه است، می‌تواند به‌عنوان خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب و معاند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. در شرایطی که مردم و مسئولان به شفافیت و اطلاع‌رسانی صحیح نیاز دارند، ارائه چنین اظهاراتی بدون مستند و سند رسمی، صرفاً برای جلب توجه یا افزایش بازدید نظرات در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود و نه برای روشن شدن حقیقت. لازم است هرگونه ادعا در خصوص سازوکارهای مرتبط با موضوع سوخت و نظام توزیع بنزین، همراه با مستندات قابل اتکا ارائه شود.