باشگاه خبرنگاران جوان- شهابالدین ثاقب، معاون مالی و اداری و سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، با مریم جلیلیمقدم، معاون وزارت جهاد کشاورزی ایران، و هیئت همراه او دیدار و گفتوگو کرد.
این نشست با حضور جمعی از فعالان بخش پنبه افغانستان برگزار شد و هدف اصلی آن بررسی راهکارهای گسترش صادرات محصولات کشاورزی افغانستان به ایران و رفع موانع پیشرو عنوان شد.
در جریان این دیدار، نمایندگان دو کشور درباره افزایش صادرات پنبه و دیگر محصولات کشاورزی، تسهیل امور گمرکی و حملونقل، ارتقای استانداردهای کیفی و ایجاد سازوکارهای ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و تجار بحث و تبادل نظر کردند.
بر اساس اعلام خبرنامه منتشرشده، این نشست با هدف تقویت روابط اقتصادی و ارتقای سطح تجارت دوجانبه، بهویژه در حوزه محصولات کشاورزی، برگزار شده است.
طرفین بر اهمیت تحکیم روابط اقتصادی تأکید کردند و توافق نمودند رایزنیها و همکاریهای مشترک برای تدوین برنامههای پایدار در حوزه تجارت کشاورزی ادامه یابد.
این دیدار در شرایطی صورت میگیرد که افغانستان به دنبال افزایش سهم خود در بازارهای منطقهای برای محصولات زراعی است و ایران نیز میتواند به عنوان یکی از مقاصد مهم صادراتی، نقش کلیدی در توسعه تجارت کشاورزی افغانستان ایفا کند.
پیشبینی میشود تداوم این رایزنیها زمینهساز انعقاد توافقات عملی و افزایش سطح مبادلات تجاری بین دو کشور باشد.