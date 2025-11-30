باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: محیط‌بانان منطقه جنگلی بیرک در جریان پایش‌های دوره‌ای حیات‌ وحش، موفق شدند با استفاده از دوربین‌های تله‌ای نصب‌ شده در ارتفاعات صعب‌العبور این منطقه، تصاویر تازه‌ای از یک قلاده پلنگ ثبت کنند.

الهام آبتین افزود: این مشاهده که در یکی از زیستگاه‌های کلیدی و حساس منطقه حفاظت شده جنگلی بیرک به وقوع پیوسته، بار دیگر حضور این گونه ارزشمند و در معرض خطر را در پس از چند سال در این منطقه تأیید می‌کند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در ادامه بیان کرد: ثبت تصویر پلنگ در بیرک نه تنها نشان‌دهنده پویایی اکولوژیک این زیست‌بوم جنگلی است، بلکه اهمیت و ضرورت تقویت برنامه‌های حفاظتی، جلوگیری از تعارضات انسان و حیات‌وحش، و افزایش سطح مراقبت و گشت‌زنی‌ها را دوچندان می‌کند.

آبتین گفت: منطقه حفاظت‌شده بیرک با پوشش جنگلی، توپوگرافی متنوع و تنوع زیستی غنی، یکی از زیستگاه‌های مهم پلنگ در شرق کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: ثبت چنین مشاهداتی نقش مهمی در تحلیل وضعیت جمعیتی این گونه نادر و برنامه‌ریزی برای حفظ و احیای آن دارد.

همچنین به گفته محیط‌بانان، دوربین‌های تله‌ای در نقاط مختلف نصب شده‌اند تا اطلاعات دقیق‌تری درباره وضعیت جمعیتی، الگوی رفتاری و قلمرو حرکتی گونه‌های شاخص منطقه به دست آید.

منبع: ایسنا