باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -سرهنگ محمد نقی زاده گفت:با تحویل ٢ هزار تن قیر تهاتری از سازمان بسیج سازندگی ۴۰ کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان مرند را آسفالت ریزی خواهیم کرد.

سرهنگ رشید صادقی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه مرند گفت: هم اکنون پروژه آسفالت جاده روستای دارانداش به طول ٨ کیلومتر آغاز شده و سپس جاده روستای هاوستین به طول ٨ کیلومتر آسفالت ریزی خواهد شد.

عزت اله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته میزان قیر تحویلی از سوی سازمان بسیج سازندگی به سپاه مرند تا پایان سال به ۵ هزار و ۴٠٠ تن خواهد رسید و از طریق اداره راهداری هم روکش آسفالت جاده‌های روستایی به طول ١۵٠ کیلومتر بهسازی خواهد شد.