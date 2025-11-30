کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به نفوذ سامانه بارشی ضعیفی از عصر امروز به جو استان گفت:با فعالیت تدریجی این سامانه از میزان آلودگی هوا در شهر‌های بزرگ و صنعتی استان به ویژه تبریز کاسته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوروز اصغرزاده گفت: فعالیت سامانه بارشی در روز‌های دوشنبه و سه شنبه موجب افزایش ابر، بارش باران و در نواحی سردسیر و ارتفاعات استان آذربایجان شرقی موجب بارش برف و وزش باد نسبتا شدید می‌شود.
 
وی اظهار کرد: با فعالیت این سامانه از غلظت ذرات آلاینده جوی در استان به ویژه تبریز کاسته می‌شود ولی از روز چهارشنبه با حاکمیت جوی پایدار دوباره بر غلظت آلاینده‌های جوی افزوده می‌شود.
 
کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه این سامانه بارشی از اواخر روز سه شنبه از جو استان خارج می‌شود گفت: با خروج این سامانه دمای هوای شهر‌های استان به صورت محسوس تا پنج درجه نسبت به دمای امروز کاسته می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: اداره هواشناسی ، سامانه بارشی
خبرهای مرتبط
هشدار نارنجی هواشناسی برای آذربایجان شرقی
تشدید فعالیت سامانه بارشی در آذربایجان شرقی
ورود سامانه بارشی از پنجشنبه به آذربایجان شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نفوذ سامانه بارشی به آذربایجان شرقی
آغاز عملیات گسترده آسفالت و بهسازی جاده‌های روستایی مرند
آخرین اخبار
نفوذ سامانه بارشی به آذربایجان شرقی
آغاز عملیات گسترده آسفالت و بهسازی جاده‌های روستایی مرند
برگزاری جشنواره زرشک سیاه تیل