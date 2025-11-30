نفوذ سامانه بارشی به آذربایجان شرقی

باشگاه خبرنگاران جوان - نوروز اصغرزاده گفت: فعالیت سامانه بارشی در روز‌های دوشنبه و سه شنبه موجب افزایش ابر، بارش باران و در نواحی سردسیر و ارتفاعات استان آذربایجان شرقی موجب بارش برف و وزش باد نسبتا شدید می‌شود.



وی اظهار کرد: با فعالیت این سامانه از غلظت ذرات آلاینده جوی در استان به ویژه تبریز کاسته می‌شود ولی از روز چهارشنبه با حاکمیت جوی پایدار دوباره بر غلظت آلاینده‌های جوی افزوده می‌شود.



کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه این سامانه بارشی از اواخر روز سه شنبه از جو استان خارج می‌شود گفت: با خروج این سامانه دمای هوای شهر‌های استان به صورت محسوس تا پنج درجه نسبت به دمای امروز کاسته می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما