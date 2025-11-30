نماینده وزیر اقتصاد اعلام کرد: متولدین ۱۴۰۱ به بعد با ثبت‌نام در درگاه دولت سهامدار عدالت می‌شوند و تا پایان سال نیز تکلیف جاماندگان مشخص خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا کاظمی اعلام کرد که خانواده‌هایی که فرزندشان از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بعد متولد شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی دولت و بخش «جوانی جمعیت» نسبت به ثبت‌نام نوزاد خود اقدام کنند تا این فرزندان مشمول دریافت سهام عدالت شده و از سود سالانه آن بهره‌مند شوند.

او با اشاره به اینکه این اقدام در چارچوب مصوبه «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» انجام می‌شود، توضیح داد: از آنجا که اجرای این قانون از سال ۱۴۰۱ آغاز شده، فعلاً امکان واگذاری سهام عدالت فقط برای متولدان ۱۴۰۱ به بعد فراهم است.

به گفته کاظمی، شورای عالی اقتصادی در حال بررسی سازوکار ثبت‌نام جاماندگان است تا تکلیف افراد متولد قبل از این سال نیز مشخص شود.

نماینده وزیر اقتصاد در استان سمنان افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال وضعیت جاماندگان تعیین تکلیف شده و تمام خانواده‌ها امکان دریافت این سهام را پیدا کنند.

کاظمی گفت در استان سمنان اکنون ۳۹۲ هزار نفر دارای سهام عدالت هستند و پس از جمع‌بندی شورای عالی اقتصاد، سهم جاماندگان نیز اختصاص داده خواهد شد.

منبع: وزارت اقتصاد

برچسب ها: سهام عدالت ، واریز سهام عدالت
خبرهای مرتبط
رنجش وراث از زمان نامشخص انتقال سهام عدالت
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی
سرانجام سهام عدالت تعیین‌تکلیف می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
در نسخه قبلی طرح تشویقی جوانی جمعیت بود الان گویا حذف شده
با تشکر از مسئولین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
چنین گزینه ای در نسخه جدید وجود ندارد
واقعا متاسفم برای شما
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
جا ماندگان چی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
اگر توی سامانه دولت،همچنین گزینه ای دیدید ب منم بگیو.اصلا وجود نداره همچنین چیزی.فقط خبره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
واقعا وقتی امور کشور بردستان سهمیه بگیران ورانتخواران تحصیلی باشد وقتی عدالت برعکس تو کشورباشد بهترازاین نمیشود چرا باید امثال نوه من که متولد 98هست سهام نگیرد؟ چرا؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
خوب مگه دهه ۹۰ ها جوون نیستن اونا جی ؟! این جدید ها که این همه پول پوشک و شیر خشک و یارانه مادر میگرن یکم زیادی تحویل نمی گیرن؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
قبلا بعضیا مبلغ رو نتونستن کامل واریز کنن و کم تر پرداخت کردن اونا رو هم بزارید مابقیش رو پرداخت کنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۱:۵۹ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
به جاماندگان قبلی کی میادین ما که مال سال‌های قبل از ۱۴۰۱ هستیم تو خانواده چهر نفری هیچ کدومون نداریم اما فامیلی داریم که طلا فروشن هم یارانه میگیرن دهک پنج حساب شدن هم خانوادگی همشون سهام عدالت دارن من نمی‌دونم دهک بندی رو چطور حساب کردن فکر کنم مثل قرعه کشی بانک شماره همه رو ریختن تو یک محفظه شیشه ای یکی رو که هیچی نداره قرعه کشی کردن دهکش شده ۸ یکیرو هم که چند تا مغازه و کارخانه و و ویلا و چند تا ماشین میلیاردی داره از اون شیشه اسمشو در آوردن شده دهک یک یا دو
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۱:۵۹ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
به جاماندگان قبلی کی میادین ما که مال سال‌های قبل از ۱۴۰۱ هستیم تو خانواده چهر نفری هیچ کدومون نداریم اما فامیلی داریم که طلا فروشن هم یارانه میگیرن دهک پنج حساب شدن هم خانوادگی همشون سهام عدالت دارن من نمی‌دونم دهک بندی رو چطور حساب کردن فکر کنم مثل قرعه کشی بانک شماره همه رو ریختن تو یک محفظه شیشه ای یکی رو که هیچی نداره قرعه کشی کردن دهکش شده ۸ یکیرو هم که چند تا مغازه و کارخانه و و ویلا و چند تا ماشین میلیاردی داره از اون شیشه اسمشو در آوردن شده دهک یک یا دو
۰
۱
پاسخ دادن
متوسط مصرف روزانه بنزین به ۱۳۶ میلیون لیتر رسید/ افزایش قیمت بنزین نیازی به اجازه مجلس ندارد+ فیلم
آغاز ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو از فردا
ثبت‌نام سهام عدالت برای متولدین ۱۴۰۱ به بعد آغاز شد
شروط اجرای کامل مصوبه تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی اعلام شد
گرانی مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
خرید ارزان یا بازی روانی بازار؟
‌اعزام نخستین قطار ایرانی به ازبکستان
ادعای کارت سفید سوخت صحت ندارد
بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
آخرین اخبار
تغییرات جدید نحوه عرضه ارز پتروشیمی‌ها در تالار دوم مرکز مبادله
کارت سوخت خودرو‌های وارداتی، دولتی، آزاد و یا به نام مالک قبلی نیاز به تعویض ندارد
افزایش مالیات ابرازی از ۳۵ به ۷۹ درصد
خشکسالی تولید زعفران را کاهش داد
کریدور انتقال برق ۷۶۵ کیلوولت؛ گامی راهبردی برای پایان مازوت‌سوزی و آلودگی هوا
گندمکاران با چالش تامین کود رو‌به‌رو هستند
پنجاهمین قطار کانتینری روسیه به ایران در حال ورود است/ تکمیل ۸۵ کیلومتر از خط آهن آستارا -رشت+ فیلم
تجهیز ۷۲ هزار واحد مسکونی به کاهنده‌های مصرف آب
آغاز ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو از فردا
گزارشی از شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در صنعت طیور نداشتیم
قیمت هرکیلو لاشه گوسفندی به ۷۰۰ هزارتومان تومان رسید
جزئیات فروش نمایشگاه بین المللی اعلام شد/ میزان مصرف رنگ برابر با استاندارد جهانی ۸ کیلو است
تجارت خارجی ایران به بیش از ۷۶.۵ میلیارد دلار رسید
افزایش بیش از هزار واحدی شاخص کل بورس
بخشودگی جرائم دیركرد بیمه شخص ثالث مشروط به خرید بیمه‌نامه یک‌ساله است
افتتاح ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات جدید
تضعیف امنیت غذایی در برنامه هفتم؛ آیا دولت آبخیزداری را کنار می‌گذارد؟
نهاده به میزان کافی در بنادر موجود است
هیچ برنامه ای برای فروش نمایشگاه‌ بین‌المللی وجود ندارد + فیلم
عرضه روزانه ۱۶ میلیون لیتر سی ان جی در کشور
ثبت‌نام سهام عدالت برای متولدین ۱۴۰۱ به بعد آغاز شد
ادعای کارت سفید سوخت صحت ندارد
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
شروط اجرای کامل مصوبه تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی اعلام شد
جزئیات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اعلام شد
پرشدگی سدهای کشور تنها ۳۲ درصد+ جزئیات
کاهش توقف در فرآیند تجارت فرامرزی از طریق مگاپروژه گمرک
‌اعزام نخستین قطار ایرانی به ازبکستان
بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی
فرش قرمز برای قاچاقچیان زعفران/ سهم بزرگترین تولیدکننده زعفران در صادرات چقدر است؟