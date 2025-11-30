باشگاه خبرنگاران جوان- در پی تیراندازی مرگبار ۵ آذر در واشنگتن که به کشته شدن یک سرباز گارد ملی و زخمی شدن دیگری انجامید، سهیل شاهین، سفیر طالبان در قطر، با انتشار اظهاراتی بی‌سابقه، سازمان اطلاعاتی پاکستان (آی‌اس‌آی) را به طراحی "توطئه برای بدنام سازی حکومت طالبان" متهم کرد.

شاهین در مصاحبه با یک رسانه هندی ادعا کرد: «برخی حلقه‌های اطلاعاتی خارجی ممکن است در این رویداد دست داشته باشند و هدفشان معرفی افغان‌ها به عنوان یک تهدید امنیتی است.»

وی در عین حال تأکید کرد موضع طالبان تغییر نکرده و به هیچ طرفی اجازه استفاده از خاک افغانستان برای حملات خارجی داده نخواهد شد.

این اتهام‌زنی در حالی مطرح می‌شود که منابع خبری، مهاجم مسلح را رحمان‌الله لکڼوال، افغان‌التباری معرفی کرده‌اند که گزارش‌ها از سابقه همکاری او با چند نهاد آمریکایی از جمله سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) حکایت دارد.

تحلیلگران امنیتی معتقدند این حادثه نشان می‌دهد پیامدهای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان کماکان ادامه دارد و بحران امنیتی مرتبط با این کشور پایان نیافته است.

این رویداد بار دیگر موضوع امنیت داخلی و مدیریت مهاجرت را در کانون بحث‌های سیاسی آمریکا قرار داده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، در واکنش به این حادثه، اعمال سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه‌تر را وعده داد. در مقابل، نهادهای مدافع حقوق مهاجران هشدار داده‌اند که نباید خشونت یک فرد به بهانه‌ای برای فشار بر کل جامعه مهاجران تبدیل شود.