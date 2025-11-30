رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری از جریمه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریالی قاچاقچی موتورسیکلت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - بهرامعلی میرزایی رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری گفت: پرونده قاچاق موتور سیکلت سنگین به ارزش یک میلیارد ۴۷۰ میلیون ریال در شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شهرستان ساری رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا و تحویل آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری گفت: ماموران پلیس آگاهی، یک دستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، قاچاق کالا و ارز
