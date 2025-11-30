نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال برای احداث ۳۶ کیلومتر کانال آبیاری اراضی کشاورزی اردبیل اختصاص یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نیکزاد گفت: اعتبار یاد شده از ناحیه وزات جهاد کشاورزی و نهاد ریاست جمهوری تامین شده و انتظار داریم مسئولان ذیربط نسبت به جذب و عملیاتی شدن کانال‌های انتقال آب کشاورزی اقدام کنند.

او افزود: چهار هزار میلیارد ریال اعتبار نیز برای پروژه‌های آبرسانی ۳۵ روستا‌های شهرستان‌های اردبیل، نیر، نمین و سرعین تامین شده است.

نیکزاد از جمله کار‌های ثمربخشی که در این راستا انجام شده را تامین آب در روستای حور اردبیل ذکر کرد که با حفر یک چاه ۱۸ لیتر در ثانیه آب به دست آمد.

او ادامه داد: این میزان منبع پایدار آب روزانه ۲۰۰ لیتر آب مورد نیاز ۶ هزار نفر را تامین خواهد کرد.

نائب رئیس مجلس ادامه داد: هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال نیز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای راه‌سازی و آسفالت راه ۵۱ روستای اردبیل، نیر، نمین و سرعین اخذ شد و در بازدیدی که اخیرا از روستا‌های شهرستان نیر داشتم، از ۱۵ روستای تحت برنامه در ۱۳ روستا راه‌ها آسفالت شده است.

او افزود: در بقیه روستا‌هایی که جزو ۵۱ روستا منظور شده بود نیز راه‌ها آسفالت شده و برای بهسازی و آسفالت معابر و محوطه داخل روستا‌های اردبیل، نیر، نمین و سرعین نیز سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تامین شد.

منبع: ایرنا