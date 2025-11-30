باشگاه خبرنگاران جوان - حسین صادقی، مدیر روابط عمومی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تغییر رویکرد فعالیت‌های فرهنگی گفت: رویدادهای فرهنگی سال‌ها محدود به مسابقات نخبگانی بود؛ اما با تأکید وزیر آموزش و پرورش و سیاست‌های دولت چهاردهم، برنامه‌ها به متن مدرسه بازگشته‌اند. «ماها»و «ایرانمون» بر پایه شادی، مشارکت و هویت‌پذیری طراحی شده‌اند.

مدیر روابط عمومی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش افزود: ۱۵ تا ۲۱ آذر به‌عنوان «هفته فرهنگ و هنر مدارس ایران» تعیین شده و طی آن مدارس سراسر کشور میزبان برنامه‌های هنری و فرهنگی متنوع خواهند بود. اوج این هفته، جشن هماهنگ کشوری «ایرانمون» با شعار «وقتی قلب همه‌مون برای ایران می‌تپه» است که با حضور وزیر آموزش و پرورش در تهران و به‌صورت همزمان در ۳۲ استان و ۷۳۶ منطقه آموزشی برگزار می‌شود.

صادقی با بیان اینکه «کوله‌پشتی ایرانمون» مجموعه‌ای هویت‌ساز و خاطره‌آفرین برای دانش‌آموزان است، ادامه داد: هدف این برنامه‌ها تبدیل مدرسه به صحنه فرهنگ اصیل ایرانی و تقویت روحیه جمعی دانش‌آموزان است.

مدیر روابط عمومی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در چارچوب جشنواره فرهنگی‌هنری «فردا»، امسال مرحله مدرسه‌ای به‌عنوان مهم‌ترین بخش جشنواره اعلام شده است. جشنواره نیز در دو بخش «موضوعی» و «آزاد» برگزار می‌شود.

صادقی گفت: ثبت‌نام فردی دانش‌آموزان تا ۱۵ بهمن‌ از طریق سامانه «نورینو» (پنجره واحد خدمات الکترونیک my.medu.ir) انجام می‌شود و مدارس باید نماهنگ ۳ تا ۵ دقیقه‌ای از برنامه‌های هفته «ماها» را از طریق بخش «سیدا» ارسال کنند.

منبع: معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش