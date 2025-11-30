باشگاه خبرنگاران جوان - ونکوور در نیمه‌نهایی پلی‌آف MLS، سن‌دیگو را با نتیجه سه بر یک شکست داد تا حریف اینترمیامی در دیدار نهایی شود. به این ترتیب ونکوور در فینال پلی‌آف MLS با اینتر میامی بازی خواهد کرد.

دیدار اول دو تیم قرار است هفت دسامبر برگزار شود.

تقابل دوباره مسی و مولر

در رویارویی‌های گذشته، مسی رکورد سه برد و هفت باخت برابر توماس مولر دارد که او را در موقعیت ضعیف‌تری قرار می‌دهد.

تمام رویارویی‌های لیونل مسی و توماس مولر

آرژانتین ۱-۰ آلمان در یک بازی دوستانه در سال ۲۰۱۰

آرژانتین ۰-۴ آلمان در یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۱۰

آرژانتین ۳-۱ آلمان در یک بازی دوستانه در سال ۲۰۱۲

بارسلونا ۰ - بایرن مونیخ ۴ در بازی رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۱۳

آرژانتین ۰-۱ آلمان در فینال جام جهانی ۲۰۱۴

بارسلونا ۳- بایرن مونیخ ۰ در نیمه نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۱۵

بارسلونا ۲ - بایرن مونیخ ۳ بازی برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۵

بارسلونا ۲-۸ بایرن مونیخ یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۰

پاری سن ژرمن ۰-۱ بایرن مونیخ بازی رفت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۳

پاری سن ژرمن ۰-۲ بایرن مونیخ بازی برگشت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۳

منبع: ایسنا