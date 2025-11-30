باشگاه خبرنگاران جوان- هیئتی بلندپایه متشکل از نمایندگان دولتی و خصوصی جمهوری ازبکستان به سرپرستی معاون وزارت کشاورزی این کشور، صبح امروز (یکشنبه، ۹ آذر) وارد کابل شد.
این هیئت در فرودگاه بینالمللی کابل از سوی ذاکرالله ذاکر، رئیس عمومی بخش دامپروری وزارت کشاورزی طالبان مورد استقبال قرار گرفت.
بر اساس برنامه اعلام شده، هیئت ازبکستانی در جریان این سفر با ریاست وزارت کشاورزی طالبان دیدار و در نشستهای مشترکی با نمایندگان بخش خصوصی افغانستان شرکت خواهد کرد.
مطابق اعلام وزارت زراعت، زمینههای همکاری فنی، توسعه تجارت محصولات زراعتی و دامداری، انتقال دانش و فناوریهای نوین و شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری مشترک از محورهای اصلی این گفتوگوها خواهد بود.
این سفر در چارچوب تقویت روابط دوجانبه اقتصادی بین کابل و تاشکند و برای اجراییسازی توافقات قبلی در بخشهای کشاورزی و دامپروری صورت گرفته است.
گزارشها حاکی است که این سفر در ادامه روند مثبت مناسبات دو جانبه انجام شده و پیش از این نیز چندین هیئت فنی و تجاری از دو طرف مبادلات مشابهی داشتهاند که به افزایش حجم تجارت زراعتی میان افغانستان و ازبکستان منجر شده است.