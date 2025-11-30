باشگاه خبرنگاران جوان - شهامت هدایت گفت: در پاییز امسال ما شرایط کم بارشی‌ها و کاهش ملموس نزولات جوی را شاهد هستیم که در تاریخ این استان بی‌سابقه است و این شرایط خشکی خاک و پوشش مراتع و جنگل‌ها نگرانی‌ها را از بابت آتش‌سوزی‌ها بیشتر کرده است.

او افزود: باید همه مراقب باشیم تا بر اثر بی‌احتیاطی اسباب شعله‌ور شدن آتش را در طبیعت فراهم نکرده و بر اثر غفلت ما طبیعت دچار نابودی نشود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: این شرایط سخت خشکسالی همچنان در سومین ماه از پاییز ادامه دارد و بر اساس اعلام هواشناسی بارش‌ها از ۶۰ میلیمتر سال گذشته به کمتر از ۶ میلیمتر کاهش یافته و همچنان خبر‌های خوبی از بارش‌ها منتشر نمی‌شود.

هدایت افزود: با توجه به آتش‌سوزی در جنگل‌های شمال کشور، مراقبت از این طبیعت خشک بسیار ضروری است تا زمینه برای آتش‌سوزی فراهم نیاید و بهتر است مراقب چوب کبریت‌ها و ته سیگاری‌های عده‌ای باشیم تا مبادا بی‌احتیاطی آنها زمینه حریق گسترده را در مراتع و جنگل‌های استان اردبیل فراهم کند.

او در ادامه خاطرنشان کرد: ما امروز در یک تقابل طبیعت و موضوع نگهداری آن روبه‌رو هستیم که اگر احتیاط را مراعات نکنیم، طبیعت را با دست خود نابود کرده و به نوعی در قبال نسل‌های آینده باید پاسخگو باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: در کنار حافظان طبیعت، خود مردم و گروه‌های مختلف طبیعت دوست باید در این شرایط حساس و خطیر مراقبت‌ها و نظارت‌ها را ارتقا داده و جلوی هرگونه بی‌احتیاطی گرفته شود چرا که بر اثر خشک شدن طبیعت امکان آتش‌سوزی‌ها بسیار بالا است.