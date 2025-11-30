مجلس شورای با بررسی دو فوریتی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۴) مخالفت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذر)، تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت (۴) به صورت دوفوریتی را بررسی کرده و در نهایت با بررسی این طرح به صورت دو فوریتی مخالفت کردند همچنین نمایندگان با بررسی این طرح به صورت یک فوریتی نیز مخالفت کردند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از مخالفت مجلس تاکید کرد: این لایحه به صورت عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود و از روسای کمیسیون‌های تخصصی درخواست دارم پیشنهاد‌های خود را در این زمینه ارائه دهند.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی تقاضای دو فوریت با این طرح بیان کرد: همان موافقت مجلس با بررسی دو فوریتی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) برای بودجه امسال، نه تنها کافی است، بلکه بیشتر هم هست. 

این طرح به تنفیذ احکام در بخش‌های مختلف کشاورزی، انرژی، صنعت، آموزش و سایر بخش‌های در لایحه بودجه سنواتی باز می‌گشت.

