دبیر انجمن داروسازان تهران گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات صنعت دارو سبب کمبود اقلام دارویی در بازار به دلیل کاهش نقدینگی تولیدکنندگان دارو خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم - امروزه یکی از مشکلات داروخانه ها و صنعت تولید دارو موضوع مطالبات خود از صندوق های بیمه گر است و همین موضوع سبب شده نقدینگی این شرکت ها دچار چالش شوند و در نتیجه تولید دارو با اختلال همراه خواهد شد.

یکی از اثرات سوء کمبود نقدینگی در بازار داخلی کشور بحث کمبود اقلام دارویی به دلیل عدم تولید احتمالی به خاطر نبود بودجه کافی است.

در همین راستا کشاورز دبیر انجمن داروسازان تهران در گفت و گو باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سازمان تامین اجتماعی به داروخانه های تهران معوقات زیادی دارد به طوریکه الان ۶ ماه از طلب داروخانه ها را پرداخت نکرده است و همین موضوع سبب بروز مشکلاتی در حوزه زنجیره تامین دارو به دلیل مسئله کمبود نقدینگی شده است.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی داروخانه های سطح تهران در صنعت پخش دارو است و اگر اختلال در نقدینگی این حوزه ایجاد شود، موضوع کمبود نقدینگی به کل زنجیره تامین دارو نا خود آگاه منتقل خواهد شد.

کشاورز اضافه کرد: کمبود نقدینگی و عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها باعث کمبود دارو و عدم دسترسی بیماران به داروهای حیاتی و مورد نیاز خواهد شد.

کشاورز تصریح کرد: الان هر حق بیمه ای که مردم به سازمان تامین اجتماعی می پردازند ۹ بیست و هفتم اش باید بر طبق قانون فقط در بخش درمان بیمه شده، هزینه شود اما به دلیل بدهی انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی این مبلغ در بخش های دیگر هزینه می شود.

دبیر انجمن داروسازان تهران تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی مبلغ نه بیست و هفتم حق بیمه گرفته شده از بیمه شدگان را باید به بخش درمان و پرداخت مطالبات اختصاص بدهد.

وی افزود: الان در حدود ۷۰ همت مطالبات تامین اجتماعی از دولت به صورت اوراق در بورس عرضه و پرداخت شده است و‌اکنون سهم فروردین و اردیبهشت از طلب داروخانه ها پرداخت شده است.

کشاورز گفت: امیدوارم پرداخت مطالبات با سرعت بیشتری انجام شود تا مشکلی در زمینه تامین دارو و به خصوص آنتی بیوتیک ها در این فصل نداشته باشیم.

همچنین در این خصوص مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در گفت و گو با باشگاه خبرنگار جوان گفت: اکنون مطالبات پرداخت شده مراکز مختلف طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران در بخش های مختلف متفاوت است به طوری که مطالبات مراکز دولتی دانشگاهی تا اسفند سال گذشته پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: اکنون نیمی از طلب داروخانه های مستقل غیر دولتی دانشگاهی تا تیرماه ۱۴۰۴ پرداخت شده است.

ناصحی افزود: بیمه سلامت طلب بیمارستان های غیر دولتی دانشگاهی را تا فرورردین ۱۴۰۴ و مراکز دیالیز مستقل را تا خرداد امسال پرداخت نموده است.

وی ادامه داد: سازمان بیمه سلامت مطالبات پزشک خانواده شهری و روستایی را تا مهرماه ۱۴۰۴ پرداخت نموده است.