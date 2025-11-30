شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کاهش زمان فعالیت کتابخانه ها در شهرستان گلپایگان ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کتابخانه‌ها با فضایی آرام و دسترسی به منابع متنوع، محیطی ایده‌آل برای مطالعه عمیق و تمرکز هستند. در مقابل، مطالعه در خانه به فرد امکان می‌دهد تا در هر زمان و مکانی که مایل است، به مطالعه بپردازد و از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار باشد. در این روز‌هایی که داوطلبان کنکور برای کنکور مطالعه می‌کنند؛ کتابخانه بهترین فضا برای آنها محسوب می‌شود؛ اما به گفته شهروندخبرنگار ما زمان کم فعالیت کتابخانه‌ها در گلپایگان داوطلبان را با مشکلاتی رو‌به‌رو کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواسنار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام خسته نباشید ببخشید من یک درخواست داشتم ممنون میشم بگید چطور می‌توانم پیگیری من این است که گلپایگان اصلا پانسیون مطالعاتی ندارد کتابخانه‌ها هم واقعا شرایط مساعدی ندارند. از ساعت هفت صبح تا هفت شب بیشتر باز نیست درصورتی که داخل شهر‌های دیگر این حداقل تا ساعت نه شب باز هستند پنجشنبه‌ها که کلا تا ساعت یک بیشتر نیستند من به نمایندگی خیلی از اعضای کتابخانه پیام می‌دهم که بتوانیم زمان کتابخانه را بیشتر کنیم یا پانسیون مطالعاتی داخل گلپایگان برای داوطلبان کنکوری برگزار شود خیلی ممنون میشم پیگیری بکیند دغدغه خیلی از ما کنکوری ها است.

 

