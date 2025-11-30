باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آوارگی ۳۲هزار فلسطینی در نتیجه عملیات ارتش اشغالگر اسرائیل در کرانه باختری + فیلم

پیامد‌های عملیات رژیم صهیونیستی در اردوگاه‌های شمال کرانه باختری آشکار است که به آوارگی فلسطینی‌ها منجر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرده است که ۳۲ هزار فلسطینی از اردوگاه جنین، طولکرم نور شمس به اجبار و در نتیجه عملیات‌های رژیم صهیونیستی آواره شده‌اند.

