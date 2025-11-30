باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سعید رحمانسالاری، مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از عرضه روزانه حدود ۱۶ میلیون لیتر سیانجی در کشور خبر داد و گفت: در صورتی که صنعت سیانجی در کشور توسعه نمییافت، هماکنون مقدار روزانه مصرف بنزین کشور به حدود ۱۴۸ میلیون لیتر میرسید که معادل تولید چند پالایشگاه در کشور است.
وی ادامه داد: به ازای هر یک هزار و ۶۰۰ خودرو در کشور فقط یک جایگاه سیانجی در کشور وجود دارد و حدود ۴/۰۳ میلیون خودرو بهصورت کارخانهای تبدیل کارگاهی به دوگانهسوز تبدیل شدهاند.
او توضیح داد: سهم سبد سوخت سیانجی باید امسال از ۱۳ درصد به حدود ۱۵/۰۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۷ برسد؛ امروزه مقدار درصد سبد سوخت سیانجی در بخش حملونقل کشور حدود ۱۱ درصد است.
وی با اشاره به اینکه سیانجی (گاز طبیعی فشرده) یکی از منابع انرژی پاک و مقرون به صرفه است که در ایران بهطور گستردهای برای تغذیه خودروها استفاده میشود گفت: به طور خاص، هر متر مکعب سیانجی معادل یک لیتر بنزین از نظر ارزش حرارتی است. این بدان معنی است که سیانجی میتواند جایگزین مناسبی برای بنزین در خودروها باشد.
وی با اشاره به اینکه روزانه حدود ۱۶ میلیون متر مکعب سیانجی در کشور تولید میشود گفت:کشور ایران به ازای هر ۱۶۰۰ خودرو، یک جایگاه سیانجی دارد که نشاندهنده تلاش برای تسهیل دسترسی به این سوخت است.
او بیان کرد: از ابتدای طرح سیانجی، حدود ۴.۳ میلیون خودرو به صورت کارخانهای یا کارگاهی به دوگانهسوز تبدیل شدهاند. این اقدام نه تنها به کاهش آلودگی هوا کمک میکند، بلکه هزینههای سوخت را نیز برای رانندگان کاهش میدهد.
رحمان سالاری ياد آور شد: سی انجی به عنوان یک سوخت پاکتر نسبت به بنزین و گازوئیل، آلایندههای کمتری تولید میکند.هزینه سوختگیری با سیانجی معمولاً کمتر از بنزین است.
او گفت: استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت میتواند به سمت پایداری انرژی کمک کند.
وی با اشاره به اینکه نیاز به توسعه بیشتر جایگاههای سیانجی برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون وجود دارد گفت: نیاز به تشویق بیشتر برای تبدیل خودروها به دوگانهسوز همواره وجود دارد.
او گفت:سیانجی به عنوان یک منبع انرژی پاک و اقتصادی در ایران در حال گسترش است. با تولید و توزیع روزانه قابل توجه و تبدیل خودروها به دوگانهسوز، این سوخت میتواند به کاهش آلودگی و صرفهجویی در هزینهها کمک کند. با این حال، توسعه زیرساختها و تشویق به تبدیل خودروها همچنان چالشهایی است که باید به آنها توجه شود.