کاظم غریب‌آبادی در واکنش به عدم صدور ویزا برای نمایندگان ایران برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: من در این زمینه پیگیری نداشتم و باید از مسئولان ذیربط بپرسید. طبیعتا عدم صدور ویزا یک کار غیرقانونی است و کشور‌هایی که میزبان مسابقات هستند مسئولیتی دارند و باید آن را ایفا کنند و زمینه‌ای را برای حضور همه تیم‌ها فراهم کنند. طبیعتا ایران هم اعتراض لازم خودش را انجام داده و فکر می‌کنم فدراسیون هم در خصوص تحریم قرعه‌کشی تصمیم درستی هم گرفته شده است، وقتی به یک نفر ویزا می‌دهند آن فرد می‌تواند تصمیم بگیرد که شرکت کند یا نکند.

معاون بین‌الملل و حقوقی وزارت امور خارجه افزود: طبیعتا ما اعتراض‌مان را دنبال می‌کنیم تا شرایط برای حضور ورزشکاران ایرانی در مسابقات مختلف فراهم شود. کشور‌ها نباید از میزبانی خود سوءاستفاده کنند و یک حرکت ناشایست است که با ندادن ویزا به برخی از کشور‌ها از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند که یک کار نادرست است. البته این شرایط نباید در انگیزه ورزشکاران ما تاثیری بگذارد، طبیعتا رویداد‌های ورزشی بسیاری در سطح جهان برگزار می‌شود و ان‌شاءالله نمایندگان ما بتوانند افتخارات زیادی برای کشور ما به دست بیاورند.

