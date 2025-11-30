معاون بین‌الملل و حقوقی وزارت امور خارجه گفت: عدم صدور ویزا یک کار غیرقانونی است و فدراسیون فوتبال هم در خصوص تحریم مراسم قرعه‌کشی تصمیم درستی گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی در واکنش به عدم صدور ویزا برای نمایندگان ایران برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: من در این زمینه پیگیری نداشتم و باید از مسئولان ذیربط بپرسید. طبیعتا عدم صدور ویزا یک کار غیرقانونی است و کشور‌هایی که میزبان مسابقات هستند مسئولیتی دارند و باید آن را ایفا کنند و زمینه‌ای را برای حضور همه تیم‌ها فراهم کنند. طبیعتا ایران هم اعتراض لازم خودش را انجام داده و فکر می‌کنم فدراسیون هم در خصوص تحریم قرعه‌کشی تصمیم درستی هم گرفته شده است، وقتی به یک نفر ویزا می‌دهند آن فرد می‌تواند تصمیم بگیرد که شرکت کند یا نکند.

معاون بین‌الملل و حقوقی وزارت امور خارجه افزود: طبیعتا ما اعتراض‌مان را دنبال می‌کنیم تا شرایط برای حضور ورزشکاران ایرانی در مسابقات مختلف فراهم شود. کشور‌ها نباید از میزبانی خود سوءاستفاده کنند و یک حرکت ناشایست است که با ندادن ویزا به برخی از کشور‌ها از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند که یک کار نادرست است. البته این شرایط نباید در انگیزه ورزشکاران ما تاثیری بگذارد، طبیعتا رویداد‌های ورزشی بسیاری در سطح جهان برگزار می‌شود و ان‌شاءالله نمایندگان ما بتوانند افتخارات زیادی برای کشور ما به دست بیاورند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
چه واکنش دیر هنگامی.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
تیم هم نرود بهتر است 5/6ساعت در فرودگاه نگه میدارند تا بازرسی وبازجویی واثر نگشت میگیرند تا در اف بی آ ثبت بکنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
المپیک را تحریم بکنید آنها بازیکنها را هم گزینشی گزینشی ویزا خواهند داد حتی مربیان را شاید هم به قلعه نوعی ویزا ندهن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
به نظرم باید شرکت در مسابقات جهانی را تحریم کرد تا بازیهای جام جهانی از تعادل خارج شود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کیان
۱۳:۳۱ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
خود بازی‌ها را هم تحریم کنید ونروید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مصطفی
۱۳:۲۹ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
چیو تحریم کردن؟
وقتی راهشون ندادن تحریم کردن چه معنی ای داره دقیقا؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
سرچ کردم به تاج ویزا نداده
خیلی هم خوب کاری کرده
دلم خنک شد

به مهدی تاج و دو نفر دیگه ویزا نداده، قلعه نویی و چهار نفر دیگه تیم فنی ویزا گرفتن
۱
۱
پاسخ دادن
United States of America
منصور
۱۳:۲۸ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
در این ضمینه پی گیری نداشتم یعنی چی ؟؟
اگه فلسطینیان را براشون ویزا نمیدادن / در سازمان‌ملل را از جا گنده بودی
۰
۲
پاسخ دادن
United States of America
منصور
۱۳:۳۵ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
چند روز برای تفریح با ددی رفتیم امریکا / اگه با این ندانم کاریهایشون گذاشتن بهمون خوش بگذره
کاری میکنن فورا برگردیم
Finland
Bmsoq20
۱۲:۵۶ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
ترامپ تا یه خون اساسی در دنیا برپا نکند ،ول کن نیست
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
بهتر که پول بیت المال رو حیف ومیل کند حالا برن جام جهانی فقط کیفیت نداره بازی شون فقط پول یا مفت میگیرن ی تیم قزاق نمیتون به برن پول رو بدید رشته ها دیگر افتخار آفرینی کنند یا صرف امور مملکت بشه نکه آقایون ماشین میلیاردی سوار بشن اون وقت بازی بچه های تو کوچه از اینا بهتره
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
حالا بروید با ویتکاف مذاکره کنید . نتیجه اش رو فهمیدید . ذات سیاستمداران آمریکا همینقدر کثیف است.
۵
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
بله به کجا رسیدیم که چنین شد
۳
۶
پاسخ دادن
