مجموعه شعر «مسافران بامداد، روایت یک و هفده دقیقه» از شاعران مطرح گیلان و کشور درباره شهیدان آستانه اشرفیه در دفاع مقدس ۱۲ روزه منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس میرزنگویی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آستانه اشرفیه از انتشار مجموعه شعر «مسافران بامداد، روایت یک و هفده دقیقه» گزیده‌ای است از سروده‌های شاعران نام‌آشنای معاصر با موضوع مقاومت و ایثار و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خبر داد.

به گفته او، این مجموعه شعر پاسخی سریع، عمیق و متعهدانه از سوی جامعه فرهنگی به یک فاجعه است. انتخاب عنوان «روایت یک و هفده دقیقه» خود ارجاعی صریح و قوی به زمان وقوع حادثه دارد و نشان می‌دهد که هدف کتاب، ثبت دقیق و عاطفی لحظه‌ای از تاریخ معاصر است.

رئیس اداره ارشاد آستانه اشرفیه گفت: این مجموعه تلاشی است برای تبدیل واقعه تلخ به حماسه و آگاهی، تا خون ریخته شده شهدا نه در سکوت، که در امواج کلمات و اندیشه‌ها جاری شود.

میرزنگویی افزود: این کتاب می‌کوشد تا وجدان عمومی را نسبت به این رخداد، با زبان هنر، بیدار نگه دارد. این مجموعه، صدای شاعران متعهد به آرمان‌های انقلاب و دفاع مقدس است که همصدا با مردم، حادثه تلخ را به حماسه‌ای ماندگار تبدیل کرده است.

او تصریح کرد: مجموعه شعر «مسافران بامداد» گزیده‌ای از سروده‌های علیرضا قزوه، احمد شهریار، محمود حبیبی کسبی و مصطفی محدثی خراسانی، فرامرز محمدی پور، علی پورحسن، امیررضا ستایش، نجمه پورملکی، رقیه آزادنیا، طیبه عباسی و … به انتخاب و روایت اسماعیل محمدپور است که توسط انتشارات «رج» در آستانه اشرفیه منتشر شد.

منبع: روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آستانه اشرفیه