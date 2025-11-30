باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمدجواد قنبری، معاون امور نمایشگاهی نمایشگاه بینالمللی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص واگذاری و فروش نمایشگاه بینالمللی اظهار داشت: در فضای مجازی و رسانهها، گاهی شایعات و بحثهایی مطرح میشود که میتواند باعث نگرانی یا سردرگمی در بین مردم و فعالان صنعت نمایشگاهی شود.
وی ادامه داد: طبق اطلاعات موجود، نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی اداره میشوند. این نمایشگاهها به عنوان یک سرمایه ملی محسوب میشوند و برنامهریزی برای فعالیتهای آنها در سالهای آتی در حال انجام است.
او بیان کرد:دولت ایران در این زمینه نقش کلیدی دارد و این نمایشگاهها به عنوان نماینده رسمی کشور در مجامع بینالمللی، به فعالیتهای خود ادامه میدهند. به عنوان مثال، ایران اخیراً به عضویت کمیته ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر بی آی اکسپای جهان درآمده است. این عضویت نشاندهنده قدرت و اعتبار کشور در عرصه بینالمللی است.
او بیان کرد: شایعاتی مبنی بر فروش این نمایشگاهها در فضای مجازی منتشر شده است. مهم است به این نکته توجه کنیم که این موضوع صرفاً یک شایعه است و هیچ برنامهای برای فروش این نمایشگاهها وجود ندارد.
وی افزود:شرکت نمایشگاهها بهطور رسمی این شایعات را رد کرده است و تأکید کرده که چنین تصمیمی در دستور کار نیست.
او یادآور شد: حفظ این مکانها به عنوان سرمایههای ملی ضروری است. همه فعالان در صنعت نمایشگاه و رسانهها باید به این موضوع توجه کنند و از انتشار شایعات غیرواقعی پرهیز نمایند. این موضوع نه تنها به اعتبار کشور آسیب میزند، بلکه میتواند بر فعالیتهای اقتصادی و صنعتی نیز تأثیر منفی بگذارد.