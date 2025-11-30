بر اساس اعلام مرکز آزمون جهاددانشگاهی، امروز آخرین فرصت ثبت نام «آزمون استخدامی سرایداران وزارت آموزش و پرورش» است.

باشگاه خبرنگاران جوان - داوطلبان «آزمون استخدامی سرایداران وزارت آموزش و پرورش» تا پایان امروز میتوانند پس از مطالعه دفترچه راهنمای ثبتنام و همچنین مندرجات اصلاحیه و داشتن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به سامانه ثبتنام این آزمون به نشانی www.hrtc.ir مراجعه کنند و یا اگر قبلا ثبتنام کردهاند، امکان ویرایش نیز برای آنها فراهم شده است.
کانال رسمی مرکز آزمون در پیامرسانها نیز از طریق @hrtcir در دسترس است. همچنین شماره ۰۲۱-۹۲۰۰۲۱۲۵ (۶ خط) پاسخگوی متقاضیان خواهد بود.
این آزمون روز جمعه ۲۸ آذر برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است که مرکز آزمون جهاددانشگاهی روز گذشته طی اطلاعیهای از انتشار اصلاحات دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون استخدامی سرایدار وزارت آموزش و پرورش نیز خبر داده بود که در این اصلاحات آمده:
بخش هفتم: تذکرات مهم
بند ۴ تذکرات مهم به صورت زیر اصلاح میشود:
- داوطلبانی که درحال حاضر دانشجوی دوره کاردانی و یا کارشناسی (پیوسته) بوده و یا پس از بهکارگیری و استخدام، بدون رعایت ضوابط آموزش و پرورش ادامه تحصیل داده و فارغالتحصیل شوند، از مزایای اعمال مدرک تحصیلی و تغییر رسته شغلی تا پایان خدمت محروم خواهند بود.
بخش نهم: شرایط اختصاصی هر بخش از آزمون
شرایط سنی بخش بهکارگیری قرارداد کار معین، از حداکثر ۳۰ سال به حداکثر ۳۵ سال اصلاح میشود.
مهلت ثبتنام:
با توجه به تغییرات فوق و لزوم ارائه فرصت مناسب جهت ثبتنام داوطلبانی که با شرایط جدید امکان ثبتنام خواهند داشت، زمان ثبتنام تا پایان روز یکشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۴ تمدید شد.