باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید مهدی ابطحی صبح امروز در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان فارس که به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز برگزار شد، اظهارداشت: فارس یکی از سه استان برگزیده در حوزه پژوهش است.
او افزود: امروز در اسناد بالادستی، پیگیری نهادهای نظارتی و …انتظار مشاهده دانشگاههای کارآفرین، اثربخشی دانشگاه در جامعه و صنعت، افزایش نقش دانشگاه در دیپلماسی علمی، دانشمند پروری، حل مسائل کشور و ابر چالشهای علی موجود از دانشگاه وجود دارد و این یعنی اثربخشی دانشگاه پذیرفته شده است.
معاون پژوهشی وزیر علوم ادامه داد: دانشگاه نسل یک تنها آموزش، نسل دوم آموزش و پژوهش و در نسل سوم تنها آموزش پژوهش و نوآوری صرفا نیست و در واقع افزودن چیزی بر پیکره قبلی دانشگاه نیست و در هر نسل تحول ماهوی در دانشگاه باید رخ دهد.
ابطحی تصریح کرد: اگر در نسل اول استاد یک دانای برتر است و همه چیز دان، در نسل دوم یک گزارشگر علمی و در نسل سوم یک تسهیلگر میشود و البته محور همه چیز دانشجو و تربیت نسل جوان است؛ تغییرات شکلی در تربیت دانشجو ممکن نیست و در دانشگاه نسل جدید دانشجو اعتماد دارد که نهاد دانشگاه آیندهای بهتر برای او رقم میزند.
او با بیان اینکه در دانشگاه کارآفرین چرخه آموزشی تعریف شده و آموزش متناسب با بازار کار و توسعه علمی شکل میگیرد، گفت: بین دانشگاه و پارکهای علم و فناوری پیوستگی وجود دارد. استارتاپها از دانشگاهها شروع میشوند و در پارکها جان میگیرند.
معاون وزیر علوم با تاکید بر این نکته که حیات پارکهای علم و فناوری به هستههایی است که از دانشگاهها شکل گیرد، عنوان کرد: همت دانشگاهها و حمایت دولت این چرخه را حفظ و صیانت میکند.
به گفته ابطحی، اگر بخواهیم خروجیهای دانشگاه دارای اصالت باشند ناچار به پشتیبانی از پژوهش در دانشگاهها هستیم، چرا که پژوهش بدون ابزار کافی به دست نمیآید.
او در خاتمه سخنانش تصریح کرد: آنچه که ما به عنوان تولیدات علمی کشور به آن افتخار میکنیم محصول حداقل امکانات دانشگاهها و اساتید است.
علیرضا انصاری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس نیز در این مراسم عنوان کرد: امروز یکی از رویدادهای مهم علمی و پژوهشی در فارس رقم میخورد.
او تصریح کرد: هفته پژوهش و فناوری، بازتاب تلاش و اندیشه جمع گستردهای از دانشگاهها، دستگاههای اجرایی، پژوهشگران و فناوران است.
معاون استاندار که پژوهش را نه یک انتخاب بلکه یک شرط اصلی برای پیشرفت استان و کشور میداند، ادامه داد: شورای سیاست گذرای مربوط به پژوهش امسال به گونهای ترتیب یافته که ماهانه با حضور دستگاههای اجرایی مسائل مبتلا به را به بحث و بررسی بگذارند تا طرحهای پژوهشی بر اساس آن ارائه شود.
انصاری، وجود دانشگاه شیراز را ظرفیت عظیمی برای پرداختن به این موضوع دانست و اضافه کرد: انتظار است که دستگاههای اجرایی به سمت حل معضلات استان با کمک موسسات آموزشی بروند.
او با اشاره به بارگذاری یکهزار اثر مستند پژوهشی از استان فارس در سامانه ملی، ابراز امیدواری کرد که با ارتباط دو سویه بین استانداری و مراکز آموزشی، به سمت حل معضلات استان در حوزههای مختلف برویم.
رئیس دانشگاه شیراز نیز در این مراسم تاکید کرد: هفته پژوهش صرفا یک رویداد نمادین نیست و باید فرصتی باشد تا پژوهش و فناوری را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهیم.
علیرضا افشاریفر تصریح کرد: مسئولان اجرایی از این زاویه که تا چه از حد از پژوهش حمایت در تصمیم گیریهای کلان بر اساس پژوهش عمل کردهاند باید به موضوع پژوهش نگاه کنند.
او با بیان این نکته که هیچ جامعهای نمیتواند بدون تحقیق و پژوهش مسیر توسعه پایدار را طی کند، گفت: دانشگاهها در طول زمان با شرایط و موقعیتهای مختلفی مواجه شدهاند و از نهاد صرفا آموزش در نسل یک به یک نهاد پژوهش محور در نسل دو رسیدند و در نسل سوم کارآفرینی و چهارم فناوری را مورد توجه قرار دادند.
رئیس دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: به مرور زمان کشورها از جمله ایران با چالشهای مهمی رو به رو شدند که در محیط زیست با بحران آب و فرونشست و تبعات اقتصادی ناشی از این چالشها مواجه شدیم و در کنار آن بحث ناترازی انرژی ایجاد شد؛ چالشهایی که جامعه راه حل آنها را از دانشگاه میطلبید.
افشاریفر اضافه کرد: تحریم ظالمانه ایران هم این نیاز را پررنگتر کرد، لذا مطالبات از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای برون رفت از چالشها در سطح کشور و استان افزایش پیدا کرده و دانشگاهها باید راه حلی برای برون رفت از آنها داشته باشند.
او همچنین با تاکید بر این موضوع که ما به دانشگاه پاسخگو و مسئله محور نیاز داریم، گفت: برای پاسخ دانشگاه به این چالشها، الزاماتی نیاز است که بر عهده مسئولان کشوری قرار دارد.
رئیس دانشگاه شیراز یادآور شد: دولت چهاردهم در این مسیر حرکت کرده و بارها رئیس جمهور بر لزوم استفاده جدی از توان پژوهشی دانشگاهها در حل مسائل موجود تاکید کردهاند.
افشاریفر ادامه داد: امسال ۱۲ جشنواره در طول هفته پژوهش و فناوری در فارس پیشبینی شد و همه دستگاههای اجرایی در این جشنوارهها پوشش داده شدند.
او خاطرنشان کرد: در این مراسم از ۵۰ پژوهشگر و فناور تر، صنایع پیشرو، شرکتهای دانش بنیان، خیران، مدیران، دانشجویان و دانشآموزان برتر تجلیل میشود.
رئیس دانشگاه شیراز اضافه کرد: باور ما این است که بسیاری از مسائل فارس با همکاری مراکز آموزش عالی و پژوهشی استان حل میشود.
افشاریفر با بیان اینکه تقویت پیوند دانشگاه و صنعت ضروری است، گفت: سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی از مشکلات جدی ما است و اکنون در حد نیم درصد است.
او خواستار افزایش این سهم شد و عنوان کرد: مقام معظم رهبری در دهههای مختلف روی این موضوع تاکید داشتهاند، اما تاکنون به دلایل مختلف این مهم انجام نشده است.
رئیس دانشگاه شیراز همچنین بیان کرد: استفاده از قانون جهش دانش بنیان هم میتواند مسیر توسعه استان فارس را هموارتر کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم در بخش دیگری از این مراسم بر لزوم سرعت دهی به امر پژوهش در کشور تاکید کرد و گفت: در فارس توانایی زیادی وجود دارد و حتی خارج از مرزها حرف برای گفتن داریم.
سید بصیر هاشمی ادامه داد: فارس از طرفیتهای زیرساختی، توان نیروی علمی و تخصصی برخوردار است و این مهم انتظار همکاری بین بخشی بیشتر را یادآوری میکند.
او تاکید کرد: اگر دستگاهی در پزشکی ساخته میشود، زیربنای آن مهندسی است و در عرصه پژوهش رخ داده و لذا میطلبد ظرفیت بین بخشی را افرایش دهیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با گلایه از این موضوع که پژوهش سر ریز آموزش است، این مهم را یک اشکال اساسی دانست و گفت: منابع ماندگاری برای حوزه پژوهش در استان نیاز است.