وزارت امور خارجه قزاقستان به حمله اوکراین به زیرساخت‌های کنسرسیوم خط لوله خزر اعتراض کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان، ایبک اسمادیاروف در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارت امور خارجه این کشور اعتراض خود را نسبت به حمله به زیرساخت‌های کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) ابراز کرده است.

در این بیانیه آمده است: «وزارت امور خارجه قزاقستان به حمله هدفمند دیگری به زیرساخت‌های حیاتی کنسرسیوم خط لوله بین‌المللی خزر در آب‌های بندر نووروسیسک اعتراض می‌کند. این حادثه سومین اقدام تجاوزکارانه علیه یک تأسیسات صرفاً غیرنظامی است که فعالیت آن توسط قوانین بین‌المللی تضمین شده است.»

وزارت امور خارجه قزاقستان بار دیگر تأکید کرد که قزاقستان به عنوان یک شرکت‌کننده مسئول در بازار جهانی انرژی همواره از حفظ ثبات و امنیت تأمین انرژی حمایت می‌کند.

سرویس مطبوعاتی این وزارتخانه توضیح داد: «ما تأکید می‌کنیم که CPC نقش مهمی در حفظ ثبات سیستم انرژی جهانی ایفا می‌کند.» وزارت امور خارجه قزاقستان همچنین خاطرنشان کرد که حمله به زیرساخت CPC را اقدامی مخرب برای روابط آستانه با کی یف می‌داند.

در این بیانیه آمده است: «ما این حادثه را اقدامی مخرب برای روابط دوجانبه بین جمهوری قزاقستان و اوکراین می‌دانیم و انتظار داریم طرف اوکراینی اقدامات موثری را برای جلوگیری از حوادث مشابه در آینده انجام دهد.»

در ۲۹ نوامبر، یکی از اسکله‌های تک نقطه‌ای در پایانه دریایی کنسرسیوم خط لوله خزر در نزدیکی نووروسیسک توسط قایق‌های بدون سرنشین مورد حمله قرار گرفت و خسارت قابل توجهی متحمل شد. به گفته سرویس مطبوعاتی CPC، فعالیت بیشتر آن غیرممکن است.

منبع: تاس

برچسب ها: حمله اوکراین ، قزاقستان
ویتکاف: اوکراین باید به جای موشک‌های تاماهاوک درخواست معافیت از عوارض گمرکی کند
واشنگتن پست:
آمریکا هفته آینده برای دستیابی به توافق صلح به زلنسکی فشار بیشتری خواهد آورد
گاردین: سقوط رئیس دفتر زلنسکی به مثابه «انقلابی کوچک» در اوکراین خواهد بود
