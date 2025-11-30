شهروندخبرنگار ما فیلمی از سلام نظامی ورزشکاران دوره جام پرچم استان همدان به شهدای جنگ ۱۲ روزه را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین دوره جام پرچم استان همدان که به میزبانی شهرستان ملایر استان همدان برگزار شد؛ ورزشکاران با سلام نظامی به شهدای جنگ ۱۲ روزه ادای احترام کردند. این مسابقات که با حضور دونده‌های ۱۰۰ و ۱۵۰۰ متر برگزار شد عباس سهرابی فرزند سرهنگ شهید دونده پیشکسوت محمد سهرابی از شهدای جنگ ۱۲ روزه در کاروان ورزشی شهید سهرابی در شهرستان نهاوند در مسابقات دو میدانی قهرمان استان همدان شد. 
شهروندخبرنگار ما قسمت‌هایی از فیلم حضور تیم مینی فوتبال شهدای روستای تکه را به نمایش گذاشت.
فیلم ارسال شده را به تماشا بنشینید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

