استاندار گیلان با بیان اینکه اطلاعات در حوزه های مختلف باز آفرینی شهری را افزایش دهید، گفت: اگر طرح های جامع در محلات حاشیه نشین اجرایی شود منبع تولید ثروت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  سمیه بشارتی _ هادی حق شناس ، استاندار گیلان امروز در شورای باز آفرینی شهری که در سالن الغدیر استانداری برگزار شد گفت : گیلان محلات و مناطق ارزشمندی دارد. 

حق شناس اذعان داشت: با اجرای طرح های باز آفرینی شهری شاهد سیمای مطلوب در مناطق آسیب پذیر خواهیم بود.

وی افزود: محله محوری به صورت عام و خاص در وزارت مطرح شده است. 

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه محلات هویت داشته و از لحاظ فرهنگی و تاریخی  اگر مورد توجه قرار گیرد، کمتر شاهد آسیب های اجتماعی خواهیم بود، گفت : بافت های فرسوده  و تاریخی و محله محوری  در راستای باز آفرینی شهری مورد توجه قرار گیرد. 

حق شناس افزود: شناسایی مسائل در محلات حاشیه نشین و فرسوده در طرح  باز آفرینی شهری و همچنین برگزاری جلسات باز آفرینی شهری در شهرستان ها از اهم موضوعاتی است که در جلسات آینده پیگیری خواهد شد.

در این نشست هریک از اعضا مشکلات و موانع بافت های فرسوده استان را مطرح و خواستار رفع آن شدند. 

