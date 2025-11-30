استاندار گیلان با بیان اینکه اطلاعات در حوزه های مختلف باز آفرینی شهری را افزایش دهید، گفت: اگر طرح های جامع در محلات حاشیه نشین اجرایی شود منبع تولید ثروت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس ، استاندار گیلان امروز در شورای باز آفرینی شهری که در سالن الغدیر استانداری برگزار شد گفت : گیلان محلات و مناطق ارزشمندی دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه اطلاعات در حوزه های مختلف باز آفرینی شهری را افزایش دهید، گفت: اگر طرح ها جامع در محلات اجرایی شود منبع تولید ثروت می باشد.

حق شناس اذعان داشت: با اجرای طرح های باز آفرینی شهری شاهد سیمای مطلوب در مناطق آسیب پذیر خواهیم بود.

وی افزود: محله محوری به صورت عام و خاص در وزارت مطرح شده است.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه محلات هویت داشته و از لحاظ فرهنگی و تاریخی اگر مورد توجه قرار گیرد، کمتر شاهد آسیب های اجتماعی خواهیم بود، گفت : بافت های فرسوده و تاریخی و محله محوری در راستای باز آفرینی شهری مورد توجه قرار گیرد.

حق شناس افزود: شناسایی مسائل در محلات حاشیه نشین و فرسوده در طرح باز آفرینی شهری و همچنین برگزاری جلسات باز آفرینی شهری در شهرستان ها از اهم موضوعاتی است که در جلسات آینده پیگیری خواهد شد.

در این نشست هریک از اعضا مشکلات و موانع بافت های فرسوده استان را مطرح و خواستار رفع آن شدند.