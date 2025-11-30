رئیس شورای اسلامی شهر اهواز گفت: ۵۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی این کلانشهر افزوده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ دکتر احسان مطیعی افزود: در ابتدای شروع فعالیت شورای ششم در سال ۱۴۰۰ تعداد اتوبوس‌های ناوگان اتوبوسرانی اهواز ۶۵ دستگاه بوده است و ۱۴۰ دستگاه به صورت غیر قابل استفاده در توقفگاه این سازمان وجود داشت.

وی با بیان اینکه با اقدامات انجام شده، تعداد اتوبوس‌های فعال ناوگان درون شهری اهواز به ۲۰۰ دستگاه افزایش یافته است، ادامه داد: بزودی ۵۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی اهواز افزوده خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز خاطر نشان کرد: ۱۴۰ اتوبوس غیر قابل استفاده در توقفگاه سازمان اتوبوسرانی نیز در حال بازسازی و تعمیرات اساسی هستند و در بازه‌های مختلف به ناوگان اتوبوسرانی افزوده خواهند شد.

دکتر مطیعی گفت: براساس مساحت و جمعیت کلانشهر اهواز نیاز به ۸۰۰ دستگاه اتوبوس دارد که روند استاندارد سازی و رسیدن ه این نقطه مهم در حال برنامه ریزی و انجام می‌باشد.

منبع صدا و سیما 

