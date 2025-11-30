مدیر کل دامپزشکی خوزستان گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت میگو، ۲ هزار و ۵۰۰ تن از این محصول برداشت و روانه بازار‌های مصرف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناصر عسکری فرد با اشاره به برگزاری کمیته فنی و اجرایی بررسی وضعیت تولید و الزامات بهداشتی پرورش میگوی خوزستان با حضور مسئولان اداره کل شیلات استان، کارشناسان دامپزشکی، نمایندگان اتحادیه‌ها و بهره‌برداران صنعت پرورش میگو، گفت: از ابتدای فصل برداشت میگو تاکنون، ۲ هزار و ۲۹۵ تن محصول برداشت شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل این میزان به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن برسد.

وی افزود: افزایش تولید میگو درحالی افزایش یافته است که در خوزستان همانند سایر نقاط کشور شاهد خشکسالی و شرایط نامطلوب بودیم.

عسکری فرد می‌گوید: از جمله چالش‌هایی که مزارع پرورش با آن درگیر بوده و در این کمیته مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، محدودیت و کم بودن مراکز تکثیر استان است که باعث می‌شود بخش عمده‌ای از پست لارو‌های مورد نیاز مراکز پرورش خوزستان از خارج از استان تامین شود که این امر، چالش‌ها و مسائل خاص خود را دارد.

مدیر کل دامپزشکی خوزستان ادامه داد: در خصوص مسائل بهداشتی و مدیریتی مزارع و راهکار‌های رفع نواقص و مشکلات و اقدامات مورد نیاز برای سال زراعی آینده بحث و تبادل نظر شد.

گفتنی است؛ در این جلسه کارشناسان دامپزشکی بر لزوم رعایت اصول بهداشتی و دستورالعمل‌های دامپزشکی و اخذ گواهی بهداشتی _ قرنطینه‌ای برای حمل هرگونه لارو یا میگوی پرورشی تاکید شد.

در پایان نیز مقرر شد کمیته‌های تخصصی دامپزشکی و شیلات و پرورش دهندگان با مشارکت خود پرورش دهندگان اصول فنی و مدیریتی و بهداشتی پرورش انجام و شرایط بهتر از گذشته شود.

