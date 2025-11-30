باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا عظیمی، با اعلام برگزاری آیین ملی افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژههای خورشیدی کشور اظهار کرد: فردا دوشنبه ۱۰ آذر، با حضور وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت برق، ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید بهطور رسمی وارد مدار تولید میشود و همزمان عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات دیگر از پروژههای خورشیدی آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به گستردگی این طرحها در سراسر کشور افزود: این پروژهها در بیش از ۹۰ منطقه احداث شدهاند و ورود همزمان چنین ظرفیتی به مدار، در تاریخ توسعه خورشیدی کشور کمسابقه است.
عظیمی، میزان سرمایهگذاری انجامشده برای این طرحها را ۱۸ هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این دستاورد نتیجه تلاش شبانهروزی متخصصان و فرزندان ایران است و نشان میدهد مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر با سرعت و جدیت در حال پیگیری است.
قائممقام ساتبا با تأکید بر نقش این پروژهها در تقویت پایداری شبکه برق کشور ادامه داد: با بهرهبرداری از ظرفیتهای جدید، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر ایران از ۳۰۰۰ مگاوات عبور میکند. این اتفاق یک نقطه عطف برای کشور است و ما را در مسیر عمل به تعهدات ملی و حرکت بهسوی آیندهای سبز و پاک، گامهای بلندتری نزدیک میکند.
او افزود: توسعه نیروگاههای خورشیدی نهتنها به کاهش ناترازی شبکه در فصول پربار مصرف کمک میکند، بلکه موتور محرک توسعه پایدار و ایجاد فرصتهای تازه برای سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
عظیمی خاطرنشان کرد: احداث هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی باعث کاهش مصرف بیش از ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سال میشود و از انتشار ۱۳۸ هزار تن گاز CO۲ جلوگیری میکند؛ همچنین این میزان نیروگاه باعث صرفه جویی در مصرف ۴۴ هزار متر مکعب آب در سال میشود.
وی تأکید کرد: ساتبا با حمایتهای وزارت نیرو مسیر توسعه انرژیهای پاک را با قدرت و پیوستگی ادامه میدهد تا ایران هر روز بیش از گذشته در مسیر ایرانِ آباد، سبز و پایدار گام بردارد.
منبع: وزارت نیرو