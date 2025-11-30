معاون مدیر اجرایی مرکز سازمان همکاری شانگهای در جریان سفری به قم، از عملیات اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب پردیسان بازدید کرد و روند تکمیل این طرح مهم زیست‌محیطی را مورد بررسی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «بینگ شِنگ» معاون مدیر اجرایی مرکز سازمان همکاری شانگهای به همراه مدیرعامل و معاونان شرکت آب و فاضلاب استان قم و نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، طی بازدیدی سه ساعته از تصفیه‌خانه فاضلاب پردیسان و نشست کاری، در جریان جزئیات عملیات اجرایی و نیاز‌های تجهیزاتی این طرح قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت تکمیل تجهیزات تصفیه‌خانه پردیسان، گفت: تأمین و نصب تجهیزات این پروژه با بهره‌گیری از خط اعتباری چین در حال پیگیری است و در صورت طی روال قانونی و اخذ مجوز‌های لازم از دولت و بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از نیاز‌های پروژه تأمین خواهد شد.

او افزود: این خط اعتباری در چارچوب تمهیدات دولت و با رویکرد حمایت از طرح‌های زیست‌محیطی برای ۹ استان کشور در نظر گرفته شده است که قم نیز یکی از استان‌های هدف این برنامه است.

مهدی نظرزاده با بیان اینکه حدود دو همت اعتبار برای خرید و نصب تجهیزات تصفیه‌خانه فاضلاب پردیسان پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: با تکمیل مراحل قانونی زمینه بهره‌برداری از این پروژه مهم شهری فراهم خواهد شد.

در این بازدید، مدیران اجرایی پروژه با ارائه گزارشی، روند پیشرفت عملیات عمرانی و مراحل باقی‌مانده تا راه‌اندازی کامل تصفیه‌خانه را تشریح کردند.

