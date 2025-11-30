باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سیما؛ علی خضریان نمابنده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در نامه‌ای خطاب به سردان رادان فرمانده ناجا و پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما از برنامه تلویزیونی سرنخ تقدیر و تشکر کرد. متن نامه به این شرح است:

بسمه‌تعالی

سردار احمدرضا رادان فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران سلامٌ علیکم

احتراماً، به‌عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و در راستای مأموریت‌های مشترک نهاد‌های مسئول در تحکیم امنیت عمومی، لازم می‌دانم مراتب قدردانی خود را از همراهی و همکاری مجموعه فراجا با شبکه نسیم در تولید و پخش برنامه‌ی تلویزیونی «سرنخ» اعلام نمایم.

این برنامه با بازآفرینی دقیق و هدایت‌شده پرونده‌های واقعی و تبیین روند علمی کشف جرم، نقش مهمی در افزایش سطح آگاهی و سواد امنیتی جامعه داشته و موجب شده شهروندان شناخت بهتری نسبت به روش‌های پیشگیری فردی و اجتماعی از جرم پیدا کنند. همچنین طراحی تعاملی برنامه و مشارکت مخاطبان در حل پرونده‌ها به شکلی مؤثر حس اعتماد، همراهی و هم‌افزایی میان مردم و پلیس را تقویت کرده است.

به‌ویژه تأکید می‌کنم که «سرنخ» توانسته است با زبان رسانه، تصویری روشن از تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس در حفظ امنیت ارائه کند و این امر مستقیماً در ارتقای امنیت اجتماعی شهروندان، افزایش احساس امنیت روانی و کاهش فاصله ادراکی مردم با نهاد‌های انتظامی نقش‌آفرینی کرده است. بازخورد‌های دریافتی از افکار عمومی و متخصصان حوزه امنیت اجتماعی بیانگر آن است که این دست تولیدات می‌تواند به‌عنوان ابزار مکمل سیاست‌های کلان پیشگیری از جرم مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرد.

بر این اساس، ضمن قدردانی از نگاه راهبردی آن فرماندهی محترم، خواهشمند است دستور فرمایید همکاری‌های فراجا با گروه تولید این برنامه استمرار یابد و زمینه برای بهره‌گیری گسترده‌تر از ظرفیت‌های رسانه‌ای در ارتقای امنیت اجتماعی، ترویج فرهنگ قانون‌مداری و تقویت مشارکت مردمی در تأمیننظم و امنیت فراهم گردد.

از توجه و همراهی جنابعالی صمیمانه سپاسگزارم.

با احترام علی خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی