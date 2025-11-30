علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در نامه‌ای به سردار احمدرضا رادان از همراهی فراجا با شبکه نسیم در تولید برنامه «سرنخ» قدردانی کرد و خواستار استمرار این همکاری رسانه‌ای برای تقویت امنیت اجتماعی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سیما؛ علی خضریان نمابنده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در نامه‌ای خطاب به سردان رادان فرمانده ناجا و پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما از برنامه تلویزیونی سرنخ تقدیر و تشکر کرد. متن نامه به این شرح است:

بسمه‌تعالی
سردار احمدرضا رادان فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران سلامٌ علیکم

احتراماً، به‌عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و در راستای مأموریت‌های مشترک نهاد‌های مسئول در تحکیم امنیت عمومی، لازم می‌دانم مراتب قدردانی خود را از همراهی و همکاری مجموعه فراجا با شبکه نسیم در تولید و پخش برنامه‌ی تلویزیونی «سرنخ» اعلام نمایم.

این برنامه با بازآفرینی دقیق و هدایت‌شده پرونده‌های واقعی و تبیین روند علمی کشف جرم، نقش مهمی در افزایش سطح آگاهی و سواد امنیتی جامعه داشته و موجب شده شهروندان شناخت بهتری نسبت به روش‌های پیشگیری فردی و اجتماعی از جرم پیدا کنند. همچنین طراحی تعاملی برنامه و مشارکت مخاطبان در حل پرونده‌ها به شکلی مؤثر حس اعتماد، همراهی و هم‌افزایی میان مردم و پلیس را تقویت کرده است.

به‌ویژه تأکید می‌کنم که «سرنخ» توانسته است با زبان رسانه، تصویری روشن از تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس در حفظ امنیت ارائه کند و این امر مستقیماً در ارتقای امنیت اجتماعی شهروندان، افزایش احساس امنیت روانی و کاهش فاصله ادراکی مردم با نهاد‌های انتظامی نقش‌آفرینی کرده است. بازخورد‌های دریافتی از افکار عمومی و متخصصان حوزه امنیت اجتماعی بیانگر آن است که این دست تولیدات می‌تواند به‌عنوان ابزار مکمل سیاست‌های کلان پیشگیری از جرم مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرد.

بر این اساس، ضمن قدردانی از نگاه راهبردی آن فرماندهی محترم، خواهشمند است دستور فرمایید همکاری‌های فراجا با گروه تولید این برنامه استمرار یابد و زمینه برای بهره‌گیری گسترده‌تر از ظرفیت‌های رسانه‌ای در ارتقای امنیت اجتماعی، ترویج فرهنگ قانون‌مداری و تقویت مشارکت مردمی در تأمیننظم و امنیت فراهم گردد.
از توجه و همراهی جنابعالی صمیمانه سپاسگزارم.

با احترام علی خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

برچسب ها: عضو کمیسیون امنیت ملی ، سیاست خارجی مجلس
خبرهای مرتبط
محسنی‌ثانی: سفر رئیس جمهور به پاکستان زمینه‌ساز جهشی در روابط امنیتی و اقتصادی است
خضریان: تدوین نقشه جامع دریایی سبب تقویت قدرت دریایی می‌شود
جمالی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
روش مقابله ما با اقدامات ماجراجویانه آمریکا پلکانی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چهار وزیر در شرایط استیضاح هستند/ استیضاح برای تحقق اهداف دولت در خدمت به مردم است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ آذر
پزشکیان: توسعه ارتباط ریلی حومه تهران خدمات به چند میلیون نفر را بهتر می‌کند
نشست مشترک سخنگوی وزارت امور خارجه و معاون سیاسی صداوسیما
سازمان دامپزشکی برای مهار ویروس تب برفکی به‌صورت مستقیم واکسن به دامپروران عرضه کند
رسیدگی به تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس
ورود دیوان محاسبات به واگذاری غیرقانونی ملک شرکت کفش ملی
پیام دریادار سیاری به قالیباف
تصویب دوفوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس
پیگیری حذف یا تنفیذ برخی از احکام غیربودجه‌ای در مجلس
آخرین اخبار
مجلس با بررسی دوفوریتی اصلاح سازوکار ارائه بودجه سنواتی مخالفت کرد
پیام دریادار سیاری به قالیباف
ضرورت بازاندیشی راهبردی در جایگاه خانواده
سفر معاون وزیر خارجه عربستان به تهران
تصویب دوفوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس
پیگیری حذف یا تنفیذ برخی از احکام غیربودجه‌ای در مجلس
ورود دیوان محاسبات به واگذاری غیرقانونی ملک شرکت کفش ملی
ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون کشاورزی برای ارائه گزارشی درباره میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک
رسیدگی به تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ آذر
سازمان دامپزشکی برای مهار ویروس تب برفکی به‌صورت مستقیم واکسن به دامپروران عرضه کند
چهار وزیر در شرایط استیضاح هستند/ استیضاح برای تحقق اهداف دولت در خدمت به مردم است
پزشکیان: توسعه ارتباط ریلی حومه تهران خدمات به چند میلیون نفر را بهتر می‌کند
نشست مشترک سخنگوی وزارت امور خارجه و معاون سیاسی صداوسیما
عراقچی جان باختن تعدادی از مردم سریلانکا بر اثر سیل را تسلیت گفت
محکومیت اقدام خودسرانه آمریکا در اعلام بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا
پزشکیان: بدن‌نمایی و برهنگی مغایر شان زنان است
وزیر امور خارجه ترکیه به تهران می‌آید
نشست سران قوا به میزبانی پزشکیان برگزار شد
توصیه اکید رهبری، پشتوانه‌ای ارزشمند برای تلاش‌ها در مسیر مدیریت بهینه مصرف انرژی است
پزشکیان: آیات قرآن بیش از آنکه برای قرائت باشد، دعوت به تدبر باطنی است
دریادار سیاری: امنیت دریای خزر باید با تعامل کشور‌های ساحلی برقرار شود
فرمانده کل ارتش: بیگانگان باید منطقه را ترک کنند
دریادار سیاری: برای توسعه اقتصاد دریا محور باید اقتدار دریایی خود را افزایش دهیم
امیر ایرانی: نام دومین پایگاه شناوری ایران، «خوزستان» خواهد بود
فرمانده کل ارتش: آماده هرگونه پاسخ قاطع در هر نقطه‌ای هستیم