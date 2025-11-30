باشگاه خبرنگاران جوان _ تیمور باقری گفت: در هشت ماهه سالجاری، ۳ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۹۳۰ تن کالا با انجام ۲۶۲ هزار و ۶۷۱ سفر باری در سطح استان جابجا شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۹ درصدی در میزان تناژ و ۲۵ درصدی در تعداد سفر‌ها را شاهد هستیم.

وی افزود: از مجموع کالا‌های جابجا شده در این بازه‌ی زمانی ۳ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۹۷۳ تن مربوط به حمل‌ونقل درون‌استانی و۶۰۸ هزار و ۹۵۷ تن مربوط به حمل‌ونقل برون‌استانی بوده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل بار افزود:در حال حاضر ۸۶ شرکت حمل‌ونقل کالا و بیش از ۱۱ هزار راننده و ناوگان باری در حوزه فعالیت این اداره کل، مشغول خدمات رسانی هستند.

باقری در پایان تاکید کرد: این آمار‌ها گویای توان عملیاتی بالای سیستان و بلوچستان در حوزه حمل‌ونقل کالاست و نشان می‌دهد این استان نقش مهمی در جابجایی و پشتیبانی لجستیکی کشور ایفا می‌کند و فعالیت مستمر ناوگان باری و شرکت‌های حمل‌ونقل نیز سهم قابل توجهی در حفظ جریان پایدار انتقال کالا در منطقه داشته است.

منبع: حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان